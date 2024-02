Thaeme revela ter sofrido novo aborto em desabafo emocionante: "Doeu muito"

A cantora Thaeme Mariôto, que é mãe de Liz e Ivy, revelou aos seguidores das redes sociais que sofreu uma perda gestacional no começo desse ano

Thaeme Mariôto usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento delicado que passou recentemente. A cantora, que é mãe de Liz, de 4 anos, e de Ivy, de 2, frutos de seu relacionamento com Fábio Elias, revelou que sofreu um aborto espontâneo no começo do ano.

Em seu perfil no Instagram, a artista recordou algumas fotos de quando estava grávida de sua primogênita, e aproveitou para falar sobre a perda do bebê que estava esperando, que não tinha sido planejado. Vale lembrar que esse é o quinto aborto que a sertaneja sofre.

"#tbt da vez, gravidinha da Liz. Sabe que eu não contei isso pra vocês ainda, mas no início desse ano tive uma nova perda gestacional. O bebê não havia sido planejado, mas simplesmente aconteceu (tomando anticoncepcional - mas esqueci 2 dias)… No início levei um belo de um susto, até porque o “recado” veio em um sonho, mas fiquei imensamente feliz e imensamente insegura, tendo em vista que já tinha perdido 4 bebês e dessa vez não havia me preparado com vitaminas, pré-natal, essas coisas todas. Mas entreguei nas mãos de Deus, que tudo sabe. E Ele, depois de alguns dias, levou meu novo anjo pra pertinho dEle pra se reunir com seus irmãos lá no céu", começou o relato.

Thaeme falou sobre como sofreu com a nova perda, mas acredita que não tentará ter outro bebê, já que tem uma vida bastante corrida devido aos shows. "Doeu? Doeu muito! Mas eu sei que Ele cuida da minha vida em todos os detalhes e aceito a sua vontade! Se vou querer outro? Querer até queria, porém essa vida de estrada é tão complicada pra conciliar, que possivelmente já tenhamos sim encerrado a fábrica... Agora se for da vontade de Deus, receberei com maior amor do mundo!", finalizou.

Aniversário de casamento

Thaeme Mariôto usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. A cantora, que faz dupla com Thiago Bertoldo, completou nove anos de casada com Fábio Elias em janeiro e para celebrar mais um ano de união, a artista recordou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu ao ar livre, em um resort de luxo em Cancún, no México.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Thaeme falou sobre o casamento e se declarou para o marido. "22.01.15… 9 anos desse dia… já pensou? Tempo tá voando! Ano que vem completamos 10 anos de casados! Que Deus continue sendo o nosso alicerce! Te amo! @fabiodalua", escreveu a cantora. Confira a publicação!