Rodriguinho vira a página e leva ex-BBBs para o palco: 'Ficou no jogo'

Ex-BBBs Giovanna Pitel e Juninho marcam presença no show de Rodriguinho, em São Paulo, e cantor fala à CARAS Brasil sobre a amizade que mantém com eles

Rodriguinho (46) lotou uma casa de shows em São Paulo, no último sábado, 27, e entre o público que curtia a apresentação do cantor, estava Giovanna Pitel (24) e Juninho (41), companheiros de confinamento do artista no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico fala sobre a amizade que mantém com os ex-BBBs e analisa passagem pelo programa. “Ficou no jogo”, garante.

Desde que saiu do confinamento, Rodriguinho vem abrindo espaço para os amigos de reality show em seus palcos e os aproximando do público deles, que vibrou do início ao fim da apresentação. "Fiz amigos na casa e o que aconteceu no jogo ficou no jogo. Na vida real, fica a lealdade, o amor e a gratidão que temos pela nossa torcida. Estou trazendo para a vida, e é muito bom tê-los comigo, fazendo o que eu mais amo", comemora o cantor.

Desde que retomou a agenda de shows, o músico vem recebendo o carinho do público, que tem lotado as casas por onde passa. Neste domingo, 28, Rodriguinho se apresenta em Porto Alegre.

NOVO ÁLBUM E LIVRO

Recentemente, Rodriguinho lançou o álbum NBA Store. A música de trabalho Fora da Caixa, que também foi destaque dentro do reality da TV Globo, já está tocando nas rádios de todo o Brasil. Além disso, o artista já anunciou o lançamento do seu segundo livro, marcado para o dia 15 de maio.

No Instagram, ele mostrou em primeira mão a capa do exemplar e falou um pouco sobre a ligação entre a obra e sua trajetória no confinamento.

"Vivi experiências muito intensas nos últimos meses, o Big Brother Brasil mudou muita coisa pra mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos (…) Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa", iniciou o ex-BBB, na legenda da publicação.