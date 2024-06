Gusttavo Lima reage ao ver novo visual de Andressa Suita: 'Meu deus'

Mais uma vez, Andressa Suita surpreende ao mudar a cor de seus cabelos e Gusttavo Lima reage ao ver o novo visual da amada

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita, mudou novamente a cor de seus cabelos. Após um ano de ter deixado de ser loira para ter os fios em tom castanho, a empresária resolveu passar por uma nova transformação e chocou o esposo.

Na rede social, ao postar um vídeo exibindo todos os cabelos que já teve e ao revelar qual é o atual, a influenciadora recebeu um comentário do amado, com quem tem dois filhos e até já viveu uma separação durante a pandemia, mas retomou o casamento. Gusttavo Lima então deixou sua opinião sobre as madeixas.

Assim como os seguidores dela, o Embaixador se mostrou impressionado com a beleza de Andressa Suita. "O meu deus", disse o famoso ao ver a esposa. "Linda de todo o jeito", opinaram os fãs sobre as versões da modelo.

É bom lembrar que a famosa anunciou a mudança de cor nos últimos dias e o cabeleireiro dela revelou qual o nome do tom escolhido pela musa. Em julho do ano passado, Andressa Suita deu adeus aos seus fios loiros e surpreendeu ao surgir morena, com as madeixas em tom castanho.

Confira o novo visual de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

