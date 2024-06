Sonia Abrão opina sobre convite de Belo para Viviane Araujo e faz crítica

A apresentadora Sonia Abrão criticou o cantor Belo por ter chamado a ex-namorada, Viviane Araujo, para participar do documentário sobre sua vida

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar a sua opinião sobre o convite do cantor Belo para que a ex-namorada, Viviane Araujo, participasse do documentário sobre sua vida. Os rumores dizem que ela teria rejeitado a participação. Com isso, Sonia ficou ao lado de Viviane e alfinetou o cantor.

"Está todo mundo falando desse documentário, que a Viviane Araújo iria [supostamente] participar dele. Hoje, a história mudou da água para o vinho por que muitos disseram que ela não quis. A gente não sabe o motivo, mas uma certeza existe: ela não vai participar do documentário do Belo", disse ela.

E completou: "Olha, eu ia querer estar muito longe desse documentário do Belo. Não ia nem querer saber dessa história porque foi uma coisa muito triste na vida da Viviane. Foi um grande amor que ela viveu, nos melhores e piores momentos da vida dela para depois a situação degringolar como degringolou".

Por fim, a apresentadora disse: "Vira a página. Ela está em uma fase tão boa da vida dela, tão bem casada, com o filho, vai entrar na novela das nove. Pra que revirar esse baú?".

Sonia Abrão falou de Eliana

A apresentadora Sonia Abrãoreagiu ao ver a despedida de Eliana do SBT. A loira fez a sua última aparição na emissora de Silvio Santos na noite de domingo, 23, com a despedida do Programa Eliana e também a homenagem no Programa Silvio Santos. Com isso, a veterana fez questão de comentar o esforço na hora de dizer ‘tchau’.

Sonia elogiou o empenho do SBT em fazer uma despedida à altura de Eliana. "Depois que caíram ciscos e mais ciscos nos meus olhos com o último programa da Eliana no SBT e a homenagem à apresentadora no Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, só posso dizer que nunca vi tamanha despedida na TV", disse ela.

E completou: "O SBT fez pela Eliana o que a Globo não fez pelo Faustão! Deu a ela o tratamento à altura da rainha dos domingos que foi nesses 15 anos na emissora! Bonito de se ver! A gente ama você, Eliana! Sou só aplausos! Boa sorte e até breve!".