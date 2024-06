Luciano Huck curte passeio com Angélica e a filha, Eva

Em sábado de folga, Luciano Huck curte dia de passeio no shopping com a esposa, Angélica, e a filha caçula, Eva, no Rio de Janeiro

O apresentador Luciano Huck aproveitou o sábado de folga nesta semana para curtir um passeio com as mulheres de sua vida. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro com a esposa, Angélica, e a filha caçula, Eva.

O trio apareceu com looks despojados e confortáveis. Angélica apostou em um macacão soltinho. Eva estava com um conjunto de moletom branco e Huck surgiu com bermuda e camiseta de manga comprimida. Inclusive, os três usavam tênis.

Atualmente, o apresentador comanda o programa Domingão com Huck, da Globo. Por sua vez, Angélica está prestes a voltar a telinha com o programa 50 & Uns, no qual vai entrevistar artistas homens. A atração será exibida no GNT e no Globoplay.

Luciano e Angélica estão casados há 19 anos e são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 11 anos.

Veja as fotos dos três juntos na galeria abaixo:

Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck:

A apresentadora Angélica fez revelações sobre sua vida íntima com o apresentador Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira falou sobre ter entrado na menopausa aos 43 anos e até se abriria sua relação e adotaria um relacionamento não monogâmico com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", a apresentadora opinou sobre o assunto e afirmou que não pensa em abrir o casamento atualmente; saiba mais detalhes!