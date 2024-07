O sono é um anabolizante natural? Especialista desmistifica grande mistério

Especialista explica se o sono é um anabolizante natural para o corpo e revela cuidados com o medicamento

O uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos no Brasil disparou nos últimos anos. De acordo com dados da Anvisa divulgados em 2024, entre 2018 e 2023 o número de medicamentos anabolizantes com testosterona sintética comercializados saltou de 1.096.850 para 7.355.726.

As drogas que são administradas por via oral ou injetável só podem ser prescritas de forma legal por especialistas de diferentes áreas da saúde a pacientes com alguns tipos de câncer de mama ou hipogonadismo masculino, doença que dificulta a produção natural da testosterona. Apesar disso, a procura por estética ainda é grande.

Determinados grupos de pessoas costumam usar o medicamento para ganhar massa muscular, o que pode acarretar em sérias complicações para a saúde. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá explica que o sono aliado a exercícios físicos é um "anabolizante natural" para quem quer alcançar o objetivo específico.

"Anabolizante é tudo aquilo que favorece o crescimento muscular. Então, o sono é anabolizante? É. Os hormônios, esteróides anabolizantes, esses vêm de um éster, por isso que a gente chama de esteroide. Mas a função é anabolizar, é promover o crescimento muscular, é o ganho de massa magra, mas óbvio, né? A testosterona, por exemplo, não é só para ganho de massa muscular, ela é para libido, disposição, energia, tomada de decisão", explica.

"Anabolizantes externos, eles têm funções terapêuticas, por exemplo, na nandrolona, que é uma das coisas que a gente pode usar para tratar doenças ósseas, osteoporose e tudo mais, e é um anabolizante, é a chamada boldenona, mas não é só isso. Pessoas com sarcopenia? Com deficiência de força motora, pessoas com processo de síndrome consumptiva? Algumas doenças, por exemplo, como a AIDS... muitas vezes o paciente perde muito músculo, eu preciso usar ergogênicos, anabólicos e exógenos", ressalta.

O nutrólogo explica que mesmo fazendo uso de anabolizantes de forma legal e prescrita por um médico é importante ter uma rotina de treinos e alimentação saudável.

"Você está usando algo exógeno, então está usando uma gasolina aditivada, digamos assim, sendo assim, poxa, o pré-requisito seria que essa pessoa estivesse fazendo o básico, não adianta nada eu chamar o pedreiro, que é o hormônio, por exemplo, se não tiver material de construção nem ferramenta, se não estiver treinando nem se alimentando bem, direito", conclui.