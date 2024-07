Quem é o filho de Adriane Galisteu? Conheça mais sobre Vittorio Iódice

Saiba mais sobre Vittorio Iódice, filho da apresentadora Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iódice

Nos últimos dias, a apresentadora Adriane Galisteu (51) resolveu compartilhar registros de sua viagem com a família para o Japão. Nas imagens, ela aparece ao lado do seu marido, Alexandre Iódice, e do seu filho com o empresário, Vittorio Iódice, passeando pelas ruas de Tóquio. Depois da publicação, muitos internautas ficaram curiosos para saber mais sobre o herdeiro da apresentadora.

Vittorio é o único filho de Adriane Galisteu, ele tem apenas 13 anos e nasceu no dia 4 de agosto de 2010. O garoto é apaixonado por esportes. No ano passado, durante comemoração de seu aniversário, Vittorio reuniu amigos em uma quadra e mostrou o talento em campo, fazendo até gol com direito a coraçãozinho dedicado à mãe. Um grupo de samba animou a festa, que também teve convidados famosos.

Além do futebol, o filho de Adriane Galisteu já mostrou que é apaixonado por outro esporte: o surf. Nas redes sociais, o jovem compartilha alguns registros de sua prática. Vittorio é bastante apegado com sua mãe e os dois possuem uma ótim relação.

No ano passado, Adriane Galisteu se declarou para o filho ao comemorar o aniversário de 13 anos do jovem: "Você encheu minha vida de luz e de amor real! Que Deus te guarde e ilumine por toda sua vida! Aproveite muito sua nova fase, seja feliz todos os dias, viva o melhor da vida! Te amo mais que tudo x infinito!", disse Adriane Galisteu para o menino.

MAIS UM A CAMINHO?

Recentemente, a apresentadora Adriane Galisteu confessou vontade de engravidar novamente, porém esbarra na resistência do marido, Alexandre Iódice, que não compartilha do mesmo plano. Ela expressou seu anseio por mais um filho e diz que se inspira em Claudia Raia, que teve o filho caçula aos 53 anos.

A apresentadora disse também que Vittório sempre quis um irmão ou uma irmã, mas que na adolescência mudou de ideia. "Ele cobrava, cobrava, cobrava, agora já entende que é filho único. Por muito tempo foi único neto, único sobrinho... Quando falo sobre isso, ele diz: 'Já estou legal, mãe'. Mas a mamãe, não. Ele já está começando a crescer", contou.

