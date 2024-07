Apesar das críticas, BBB 24 segue em alta e deve influenciar novo reality

Faltando apenas dois meses para a estreia de A Fazenda 16, tudo indica que o reality deve se aproveitar da fama de alguns ex-BBBs no programa

Mesmo depois de três meses do fim do BBB 24, o reality segue em alta e provavelmente irá respingar na escolha dos participantes de A Fazenda 16. Isso porque a competição rural da Record tem caminhado para anunciar um elenco com possíveis referências a última temporada do programa global.

Nomes como o do ex-BBB Lucas Buda e sua ex-esposa, Camila Moura, passaram a entrar no radar da produção de A Fazenda, visto que a confusão entre os dois segue rendendo nas redes sociais. No entanto, o ex-casal não é o único que apareceu na lista de cotados.

Marcielle Albuquerque, rival da ex-BBB Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, também tem tudo para ser uma das novas peoas de Itapecerica da Serra. Mesmo discreta, a dançarina tem visto suas redes sociais crescer desde o BBB 24 e provocado elogios em seu desempenho como Cunhã Poranga do Boi Caprichoso.

Outro nome que tem figurado como um dos populares e mais pedidos para entrar na competição rural é Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24. Alvo de especulações após o término do relacionamento, a baiana tem se popularizado nas redes sociais e mostrado um nome potente quanto a pauta feminina.

Leia também: Camila Moura revela pedido para Lucas Buda antes do BBB 24: 'Ele sabia'

"Sim, recebi o convite. Vejo A Fazenda como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos", disse Mani ao portal Leo Dias.

Entre respostas negativas e boatos, é certo que a próxima temporada de A Fazenda tem tudo para já iniciar com muito engajamento, seja por parte dos seus possíveis participantes ou pelo número de especulações em volta do programa, que ainda é um dos realities mais assistidos pelos brasileiros.