Qual será o destino de Claudia Raia após encerrar contrato com a Globo?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Claudia Raia dá mais detalhes dos próximos projetos profissionais da atriz após encerrar contrato com a Globo

Na última segunda-feira, 1, a atriz Claudia Raia (57) anunciou o fim do seu contrato fixo com a Rede Globo, após um período de 40 anos. Agora, muitos se questionam sobre qual será o destino da artista após encerrar contrato com a emissora?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Claudia Raia esclarece que ela estará focada em diversos projetos. No primeiro momento, ela retorna com o espetáculo Conserto para Dois, onde fará uma turnê por diversas cidades do Brasil, entre elas: Curitiba, no Paraná; Pirassununga, São Paulo; Lençóis Paulista, São Paulo; Vitória, no Espírito Santo; e as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro também.

Claudia Raia também vai levar a menopausa e suas questões para o palco. O espetáculo se chama Menopausa, é uma comédia que vai retratar esse momento da vida da mulher, mostrando que este não é o fim, mas, sim, o começo do segundo ato da vida da mulher.

Jarbas Homem de Mello (54), marido da atriz, também está no elenco da peça. O texto é de Anna Toledo, que assinou o sucesso "Tarsila, A Brasileira". A estreia será em Portugal, marcada para acontecer em janeiro de 2025.

ATÉ LOGO

Em sua conta no Instagram, Claudia Raia compartilhou um vídeo em que relembra diversas personagens que interpretou na tela da emissora e fez uma despedida emocionante. Em seguida, a atriz contou que agora terá contrato por obra, como tem sido a nova política da TV Globo.

"Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas. Fui mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei e fui odiada. Viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. E sendo tudo isso, me tornei a prima, a amiga, a irmã, a tia. Me tornei íntima de milhões de pessoas", desabafou Claudia Raia.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDIA RAIA: