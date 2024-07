Cunhã Poranga do Caprichoso abre o jogo sobre A Fazenda 16 após rumores

Procurada pela CARAS Brasil, Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Caprichoso se prosicionou sobre rumores envolvendo participação em A Fazenda

Conhecida como rival da ex-BBB Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, Marciele Albuquerque se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua suposta participação em A Fazenda 16. Procurada pela CARAS Brasil, a cunhã-poranga do Caprichoso garantiu que não está na lista de participantes do reality.

"Nunca entraria na Fazenda", disparou a dançarina, que confessa não estar acompanhando a repercussão nas redes sociais, apesar de ter aparecido com uma grande torcida dos fãs para que as especulações fossem verdadeiras.

Nesta quarta-feira, 6, o nome de Marciele surgiu após uma publicação do colunista Leo Dias. Segundo o jornalista, a manauara passou a ser cotada para entrar no programa após o destaque que recebeu na mídia com a passagem de Isabelle no BBB 24 e também com o Festival de Parintins, que aconteceu no último final de semana.

Questionada sobre o convite, Marciele, que também atua como influenciadora e ativista dos direitos dos povos indígenas, garantiu que não houve contato da Record. "Também não tenho interesse nenhum", disse ela, sobre entrar para o reality rural.

Com estreia prevista para setembro deste ano, A Fazenda 16 já está em processo de escolha de seus participantes. Até o momento, nomes como o de Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, o ex-BBB Lucas Buda e Camila Moura, aparecem como cotados para integrar o elenco do programa.

MANI REGO TAMBÉM FALOU SOBRE A FAZENDA

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias nesta semana, Mani Reggo abriu o jogo sobre os rumores de que iria compor o elenco de 'A Fazenda 16'. As especulações ganharam força após nomes como Lucas Buda e Camila Moura serem cogitados para a edição inédita.

Ao veículo, Mani compartilhou que recebeu o convite, mas negou. "Sim, recebi o convite [para integrar o elenco do reality]. Vejo 'A Fazenda' como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos", disse ela, que recentemente reencontrou o ex-companheiro, Davi Brito.