Ex-BBB Davi fala sobre reencontro recente com a ex, Mani Reggo

Amizade continua? Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e contou como foi reencontrar a ex, Mani Reggo, em evento no Maranhão

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou sobre o reencontro que teve com a ex-namorada, a empreendedora Mani Reggo. Recentemente, os dois se viram no evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother revelou que apesar do fim da relação, o carinho entre eles permanece. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo… E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", declarou ele.

E completou: "Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto". Durante os dias de festa, de acordo com a imprensa que estava presente no local, Davi Brito e Mani Reggo se evitaram e não pararam em nenhum momento lado a lado.

Vale lembrar que o namoro com a empreendedora chegou ao fim poucos dias após a grande final do reality show da TV Globo. Em participação no programa 'Altas Horas', na época, o ex-BBB revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu de Mani.

Ainda em bate-papo com o Extra, Davi comentou a respeito dos rumores de que teria trocado beijos com Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV. "As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar", afirmou.

Davi é flagrado em jantar romântico com mulher misteriosa

Ao que tudo indica, Davi Brito está vivendo um novo affair! O campeão do BBB 24 foi flagrado em um jantar romântico de frente para o mar na noite de quarta-feira, 12, Dia dos Namorados. O registro foi divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias.

Nas imagens, é possível perceber Davi sentando ao lado da moça na parte externa de um restaurante. De acordo com informações do veículo, o local fica localizado em um andar alto de um prédio; confira o registro!