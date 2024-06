Juju Salimeni revela como é a divisão de contas com o noivo: 'Tudo'

Questionada sobre divisão de contas em sua casa, Juju Salimeni revela quem paga o que na relação; apresentadora contou que só não paga uma coisa

A apresentadora Juju Salimeni falou mais uma vez sobre como funciona a divisão de contas com o noivo, o empresário Diogo Basa, com quem mora desde o início do relacionamento. Ao ser questionada sobre quem pagaria os custos de casa, ela resolveu responder a pergunta novamente nesta segunda-feira, 17, em sua rede social.

A ex-panicat, que construiu um império trabalhando com a internet e sua imagem, contou que as contas da mansão onde vivem em Alphaville, em São Paulo, são divididas. Apesar de ser uma mulher independente, famosa revelou que só não paga uma coisa e deixa o noivo fazer seu "papel de cavalheiro".

"Os dois dividem as contas de casa. Eu acho que se a mulher trabalha, ela pode e deve dividir as contas com o marido. Já no caso de passeios, viagens e rolês, ele sempre paga tudo porque quer me agradar e ser cavalheiro", falou como funciona o financeiro do relacionamento deles.

Noiva desde dezembro de 2022, Juju Salimeni adiou planos de casamento e gravidez por conta do Carnaval. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela disse quando deseja subir ao altar. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou ela na época da entrevista.

Nas últimas semanas, a influenciadora ficou irritada ao ser questionada novamente sobre o desejo de ter filhos. Aos 37 anos, a famosa então explicou o motivo de ficar incomodada com a frequência da pergunta sobre o assunto tão pessoal.

Juju Salimeni abre o jogo sobre uso de hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.