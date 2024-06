Davi Brito abandona entrevista ao ser confrontado sobre suposto affair com cantora

Deu as costas! Davi Brito abandona entrevista e saí andando ao ser questionado sobre rumores de um novo romance com uma cantora famosa

Na noite de sexta-feira, 7, Davi Brito surpreendeu ao abandonar uma entrevista após ser confrontado sobre um suposto affair com a cantora e campeã de 'A Fazenda', Jaquelline Grohalski. Em vídeos, o vencedor do Big Brother Brasil foi visto dando as costas ao ser questionado sobre os rumores no São João da Thay, no Maranhão.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o jornalista Lucas Pasin, do Splash, tenta conversar com o vencedor do reality show da Globo. Na primeira tentativa, Davi chega a olhar para a câmera, mas sai andando sem dar respostas: “Davi, falaram que você estava ficando com a Jaque, é verdade?”, questiona o jornalista e é ignorado.

Posteriormente, Davi encontrou novamente o comunicador durante o evento e mais uma vez foi questionado sobre os rumores, mas o campeão se recusou a dar qualquer palavra, virando as costas para o jornalista pela segunda vez. Nas redes sociais, a atitude do motorista de aplicativo repercutiu e deu o que falar entre os seguidores.

🚨 Veja os momentos que Davi abandona entrevistas ao ser questionado sobre possível affair com Jaqueline, campeã de A Fazenda. pic.twitter.com/QNGs6w5G4N — Lucas Pasin (@lucaspasin) June 8, 2024

Vale lembrar que ainda durante o evento, Davi foi questionado pela revista Quem sobre o que ele mais sente falta de quando ainda era anônimo e ninguém o conhecia. Sincero, ele revelou sentir saudades da época em que não era famoso: "O que eu mais sinto falta é pegar o baba [significa jogar 'pelada'], poder sair na rua, a galera ainda está muito…”, lamentou.

Davi desabafou sobre o assédio do público e a pressão envolvendo sua vida pessoal, mas também celebrou a nova fase de sua vida depois que se tornou milionário e famoso: "Tenho que me acostumar com toda essa jornada que está acontecendo agora, aproveitar tudo o que tem que aproveitar, e vamos pra cima", completou.

Vale lembrar que Jaquelline Grohalski está solteira desde o término de seu relacionamento com o ex-peão Lucas Souza, marcado por idas e vindas. Já Davi também está solteiro desde que deixou o confinamento e vivenciou um término conturbado com sua ex-namorada, Mani Reggo, que também estava presente no evento.

Jaquelline surpreende ao comentar sobre rumores de affair com Davi Brito:

Enquanto Davi deu as costas para a mídia, Jaquelline Grohalski surpreendeu ao comentar sobre os rumores de um affair com Davi Brito. As especulações começaram após os dois serem vistos conversando no São João da Thay, no Maranhão. Apesar dos boatos de um romance entre os campeões, a ex-peoa garantiu que não há nada rolando entre eles.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Jaquelline abriu o jogo e revelou que tudo não passa de especulação: “Não é verídica essa informação, não! É mentira. A gente só estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também, né? Foi a primeira vez que eu vi o Davi”, ela contou e aproveitou para detalhar como foi o encontro com o campeão.