Leticia Birkheuer desabafa sobre atitude do ex: 'Quer doar meu cachorro'

Nesta terça-feira, 25, Leticia Birkheuer fez um desabafo nas redes sociais e contou que seu ex-marido quer doar o cachorro da família

Nesta terça-feira, 25, Leticia Birkheuer usou a sua conta no Instagram para fazer um desabafo sobre o ex-marido Alexandre Furmanovich. A modelo contou que ele pretende doar o cachorro da família, que foi adotado quando ainda estavam juntos. Leticia e Alexandre se casaram em 2011.

No vídeo publicado nas redes sociais, ela expôs a situação. "Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar dessa história que tem mais um capítulo, um capítulo não muito feliz que é sobre o Oreo, o meu cachorro, o nosso cachorro, meu e do meu filho, que foi adotado há mais de sete anos e hoje faz parte da família. Então, essa pessoa, esse agressor quer agora doar o cachorro", começou ela.

Em seguida, Leticia contou que Alexandre já teve essa atitude anteriormente. "Aliás, ele já fez isso anteriormente porque o cachorro foi para São Paulo para morar com meu filho e ele pegou e deu o cachorro para o porteiro do prédio. Quando eu descobri isso, eu pedi que o cachorro voltasse para o Rio de Janeiro e hoje ele vive em um hotel e vive na minha casa porque eu viajo muito".

A famosa afirmou que acha esse tipo de atitude inacreditável. "Esse agressor agora quer uma forma de retaliação, quer doar o cachorro. Simplesmente assim. Claro que eu não vou deixar. Só que a que ponto chega o ser humano, né? É inacreditável. O cachorro, como qualquer animal de estimação, faz parte da família e não merece ser descartado como se fosse um objeto. Eu não sei como tem pessoas que têm coragem de fazer isso com os animais, de simplesmente dar ou jogar na rua", finalizou.

Na legenda, ela ainda comentou sobre seu amor pelos animais. "Sobre amar os animais: 'Os animais são como irmãos menores, que precisam de nossa proteção', dizia. E os garotos se afastavam, achando que Jesus era uma criança muito estranha. Os próprios animais passaram a reconhecê-lo como um protetor. Amém".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Birkheuer (@leticiabirk)

Acusação

A modelo Letícia Birkheuer compartilhou um vídeo em sua rede social fazendo uma denúncia contra o ex-marido. Após mais de 10 anos separada do empresário Alexandre Furmanovich, ela contou que sofreu violência em público e na frente do filho deles.

No relato, a famosa contou o que aconteceu e desabafou sobre a agressão cometida contra mulheres. “Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante", começou dizendo.

"A violência contra nós, mulheres, não para. Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve. Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de jóias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça", desabafou.