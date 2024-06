Pessoas devem ser acusadas pela morte de Matthew Perry

Nesta terça-feira, 25, a revista People divulgou novos detalhes sobre a investigação da morte de Matthew Perry, que aconteceu em outubro do ano passado

Nesta terça-feira, 25, uma fonte investigativa revelou que a investigação da morte de Matthew Perry está perto de sua conclusão e a polícia acredita que "múltiplas pessoas devem ser acusadas". A informação foi revelada pela revista People.

No entanto de acordo com o informante, a polícia ainda não tomou a decisão final se haverá ou não acusações no caso. O ator famoso por interpretar Chandler Bing na série Friends morreu em outubro, aos 54 anos. Em dezembro, a People obteve um relatório da autópsia, afirmando que o artista morreu devido aos efeitos agudos da cetamina com outros fatores, que incluem afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina, um medicamento usado para tratar o transtorno por uso de opioides, segundo o relatório.

Em maio deste ano, uma fonte contou à publicação que o departamento de investigação estava trabalhando para determinar de onde veio a cetapina que matou Perry. Um ano antes de sua morte, Matthew escreveu o livro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, traduzido para o português como Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, onde ele expôs a sua luta contra o vício.

Amiga famosa pode ser investigada

Em outubro do ano passado, o ator Matthew Perry, que ganhou destaque por seu papel como Chandler Bing na série 'Friends', morreu após consumir a droga cetamina, também conhecida como quetamina. Desde então, sua morte está sob investigação, e uma amiga famosa do ator parece ter se tornado o foco das autoridades.

Matthew, que enfrentou problemas de vício durante sua carreira, utilizava a droga como parte de um tratamento. No entanto, a substância deveria ter sido administrada apenas em uma clínica. Como ela foi encontrada em seu organismo, as autoridades suspeitam que alguém tenha facilitado o acesso ao medicamento para ele.

Segundo a revista "In Touch Weekly", uma celebridade, que era amiga próxima do ator, se tornou alvo das investigações. Embora esteja sob suspeita, seu nome não foi revelado para preservar sua identidade para não atrapalhar as investigações: “Embora a In Touch conheça a identidade da celebridade em questão, seu nome não será divulgado”, disseram.