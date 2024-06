Maycon, do BBB 24, revela valores cobrados pela Globo em seu contrato

Após expôr seu contrato polêmico com a Globo, Maycon, primeiro eliminado do BBB 24, revela valores cobrados pela emissora por publicidade; veja!

O ex-BBB Maycon Cosmer voltou a falar sobre o seu contrato polêmico com a Globo após sua participação do Big Brother Brasil 24. Após sua eliminação, ele expôs o valor abusivo cobrado pela emissora para que os ex-BBBs pudessem fechar trabalhos de publicidade após sua passagem pelo reality.

Em participação do Selfie Service, programa de Lucas Selfie no YouTube, nesta terça-feira, 25, Maycon revelou pela primeira vez o valor que era cobrado pela Rede Globo por publicidades. Na ocasião, o 'tio da merenda' desabafou sobre a situação que passou após sua eliminação.

"Se eu tivesse poder financeiro pra isso, eu teria desistido [do contrato]. Eu não teria dado continuidade. Eu não sabia de tudo que eu passaria se eu não chegasse na final do programa, entendeu?", afirmou ele.

Maycon então falou sobre os meios que tentou encontrar para fazer dinheiro e as tentativas de tentar trabalhar com publicidade. "Aí vem uma outra situação depois, quando eu começo a chegar, a pipocar pra gente os possíveis contratos de publi, que aí foi aonde as pessoas brincaram, algumas pessoas falaram ‘alô grandes marcas’, os valores que estavam cobrando da gente era absurdo", contou.

Então, o ex-brother revelou o valor que a Globo cobrava em cima dos acordos de parcerias e publicidades. "R$60 mil uma publi", revelou Maycon, que ainda continuou. "Eu entendo meu lugar, já paguei pra estar nesse lugar [BBB]. Eu gastei um dinheiro, eu fui pra esse lugar pagando, então por que eu tenho que cobrar R$60 mil?", finalizou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ex-BBB Maycon revela decepção com MC Binn após o reality

Ainda em participação do Selfie Service, Maycon confessou que se decepcionou com MC Binn, que se afastou dele após o programa. Segundo ele, o cantor acabou o excluindo de seu convívio.

"Eu acreditava muito no Binn, gostava muito. Minha maior decepção foi o Binn depois do programa", declarou o ex-BBB. "Sério? Não gosta mais?", se surpreendeu Lucas Selfie. "Foi, eu sofri pra caramba com a exclusão do Binn aqui fora", lamentou Maycon, afirmando desconhecer o motivo da atitude do artista.

"Deve ter os motivos dele. Ele não me deu essa abertura [para conversar]", relatou. Em seguida, Amanda Ramalho, que também estava presente no programa, mencionou a época em que trabalhou com Lucas Selfie e explicou que o afastamento acaba sendo natural com o passar do tempo.

"Mas é assim… Trabalhei com ele [Lucas] por anos e mantenho uma relação com ele, mas tem pessoas que eu não vejo. A vida é essa", declarou a comunicadora. Maycon, por sua vez, esclareceu que a situação não era semelhante com a de ex-colegas do BBB 24.

"É diferente de a gente estar no mesmo ambiente", rebateu ele. Lucas Selfie, então, complementou: "O programa acabou de acabar e fingem que nem se conhecem?". "Exatamente isso que aconteceu", concordou o ex-BBB, por fim.