Após retirar 17 miomas, Cariúcha faz alerta: "Não acreditem"

A apresentadora Cariúcha se manifestou nas redes sociais e falou sobre a cirurgia de emergência que passou para retirar 17 miomas

Nesta terça-feira, 25, Cariúcha usou as redes sociais para falar sobre a cirurgia de emergência que passou na última semana para a retirada de 17 miomas no útero. A apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, recebeu alta hospitalar nesta manhã e através dos Stories do Instagram, revelou que realizava exames regularmente.

"Eu fazia exames regularmente, sim. Papanicolau, preventivo, transvaginal. Só que nos exames mostravam 3 miomas. Aí todos os médicos para os quais fui falavam que era só tomar Pietra ED, que iria diminuir os miomas até sumir", revelou.

Depois, ela contou que antes de entrar no reality A Fazenda, da Record, passou com outros médicos porque começou a sentir muitas dores. "Até que, antes de entrar para A Fazenda, comecei a sentir dores anormais, febre. Procurei mais 3 médicos, com um deles mandaram fazer o exame mais completo, aquele que entra na máquina de ressonância magnética. Fiz e bateu 7 miomas. Eles falaram 'precisamos retirar tudo, útero e ovários'. Eu falei não."

"Rodei todos os médicos e todos queriam arrancar. Até que encontrei a equipe que foi a única que falou que iria conseguir salvar meu útero e ovários. Até aí, os exames mais caros que tinha feito no particular mostravam 7. Quando o doutor me abriu, não pararam de sair miomas. Pareciam cachos de uvas. Foram 17 miomas", contou.

Cariúcha, então, deixou um alerta para as mulheres. "Meninas, não acreditem nos exames, porque os meus mostravam só 3 no começo e mandavam tratar com anticoncepcional. Então, relaxei, acreditei nos médicos, e as dores foram se agravando. Meu corpo responde. Eu sentia dores extremas, muita menstruação. Quando abriram, vi que era grave", finalizou.

Agradecimento após cirurgia

Após passar por uma cirurgia de emergência, Cariúcha gravou um vídeo para os colegas de trabalho do SBT e se emocionou ao falar sobre sua recuperação. "Hoje eu saí da semi-UTI, tô viva, graças a Deus, tirei os miomas e em breve eu tô aí, mas continuem orando por mim. [...] Eu falei para ela hoje que eu vivo de milagres, Deus tem um propósito na minha vida. A resposta é que eu vivo de milagres. Em breve eu estou aí", disse ela. Confira o vídeo na íntegra!