Ana Hickmann abre intimidade com Edu Guedes em vídeo ousado

Morando juntos, Ana Hickmann abre sua intimidade com Edu Guedes ao compartilhar vídeo ousado com o namorado; confira!

A apresentadora Ana Hickmann está apaixonadíssima por seu namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Nesta terça-feira, 25, a famosa publicou um vídeo encantador com seu amado e chamou atenção de seus seguidores com um registro ousado do casal.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um compilado de momentos com o apresentador, com quem ela assumiu o relacionamento após anos de amizade. No vídeo, Ana apareceu apenas coberta por um lençol agarradinha com Edu, que também estava sem camisa, mostrando o seu momento de intimidade pela manhã.

Encantada por seu namorado, Ana ainda adicionou outros momentos do casal, como em passeio românticos, ensaios fotográficos e jantares. Na legenda, ela se declarou para Edu: "Quando uma música diz tudo sobre a gente... Te amo", disse ela ao adicionar uma música sobre amor.

Confira:

Edu Guedes faz planos para mansão que comprou com Ana Hickmann

Três meses após tornarem público o namoro, Ana Hickmann e Edu Guedes surpreenderam ao anunciar a compra de uma mansão luxuosa e revelaram que vão morar juntos. Em entrevista, o apresentador comentou sobre os planos para o novo espaço, que será preparado exatamente como eles sonham.

"A gente vai fazer as coisas devagar, cada sala, cada quarto, cada ambiente, os acabamentos, vamos fazer tudo com calma. E a gente não tem pressa, vamos fazer da forma natural e mudar assim que a casa ficar pronta", disse o chef de cozinha ao portal GShow.

"A gente vai executar a casa passo a passo, vamos definir quantos quartos vamos usar. Hoje, temos cinco quartos. Queremos construir algo do lado também, um estúdio para a gente poder trabalhar. No outro terreno, queremos fazer uma garagem e um escritório, para a gente poder realmente estar mais em casa", continuou Edu Guedes.