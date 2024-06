Ana Paula Siebert presta bela homenagem no aniversário do pai: "Te amo"

Nas redes sociais, a influenciadora digital Ana Paula Siebert comemorou o aniversário de 73 anos de seu pai, Ingo Siebert

Ana Paula Siebert usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu pai, Ingo Siebert, completou 73 anos vida nesta terça-feira, 25, e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo do aniversariante curtindo uma viagem em família e escreveu uma mensagem carinhosa. "Hoje o dia é do meu pai @ingosiebert. 73 anos de muita saúde", iniciou.

"Que você continue levando a vida assim alegre, leve, feliz e cheio de viagens, que é o que você mais ama… acho que já sei de onde herdei as rodinhas nos pés né?! Haha te amo! HAPPY BDAY!", completou a esposa do empresário Roberto Justus.

Nos comentários, os fãs de Ana Paula deixaram mensagens de felicitações para seu Ingo. "Parabéns!! Muita saúde e felicidades", desejou uma seguidora. "Felicidades, saúde, paz e muitas alegrias para o seu pai, querida. Ele é tão simpático como você", falou outra. "Felicidades pro seu pai, Ana", escreveu uma terceira.

Confira:

Ana Paula Siebert esclarece por que não beija Roberto Justus em público

Nesta terça-feira, 25, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores sobre seu casamento com Roberto Justus. Entre diversas perguntas, ela esclareceu o motivo de não beijar o empresário em público.

"Eu sempre sou perguntada sobre isso. Se eu ficasse dando beijo nele, um cafuné: 'Ai que vocês que se beijando em público'. Eu acho que se beijar em público é algo sério. Uma coisa que eu acho muito feio é casal que fica se amassando em público. Eu não gosto, não dá, né? Eu acho muito feio. Não é todo mundo que está acostumado. Não sei, gente, é algo que não é de mim, não precisa", iniciou.

"Tem lugar para se beijar, tem lugar para fazer o que quiser. Agora, na frente de crianças e de outras pessoas, ficar o tempo inteiro se abraçando e se beijando... Se abraçar, sim, mas se beijar e se agarrar estraga. Eu não gosto, não acho legal. Então, é por isso. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem entre a gente", acrescentou. Saiba mais!