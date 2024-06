Giovanna Ewbank realiza sonho ao comprar carro caríssimo. Saiba o preço!

Giovanna Ewbank é surpreendida com um sonho realizado ao receber seu novo carro caríssimo; saiba o preço de veículo!

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank está de carro novo! Nesta terça-feira, 25, a esposa de Bruno Gagliasso contou que adquiriu um novo veículo caríssimo para suas viagens ao rancho da família, no interior do Rio de Janeiro. E ao receber o carro, ela teve um de seus sonhos realizados!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Gioh contou que comprou um Mitsubishi Pajero Sport, que custa mais de R$ 415 mil. "Eu comprei um carro novo porque eu precisava de um carro que fosse forte pra poder ir para o rancho. Enfim, escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro tá na porta, chegou!' Ai eu vou mostrar que coisa linda", iniciou ela.

A famosa então saiu de sua casa e mostrou o seu novo veículo com um enorme laço vermelho. "Eu sempre sonhei em ganhar um carro assim. Juro, eu queria ter filmado a minha primeira reação, quando eu fiquei: 'Oh meu Deus'. Olha só, eu sempre sonhei em ganhar um carro com laço", confessou Ewbank, super animada com a surpresa.

Ao finalizar, a artista ainda posou com seu automóvel novinho. Apaixonada por sua nova aquisição, Giovanna ainda adicionou alguns corações na foto para mostrar sua animação.

Confira:

Giovanna Ewbank usa look divertido no aniversário da filha

No último sábado, 22, Giovanna Ewbank celebrou os 11 anos de Titi, sua filha mais velha com Bruno Gagliasso, com um festão. E para a ocasião, a famosa apostou em um look super divertido, combinando com o tema alegre da festa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gioh publicou um álbum de fotos exibindo seu look impecável para a festa. De regatinha branca, a artista apostou em uma calça jeans estampada com desenhos coloridos, combinando com o look super colorido da aniversariante e de seus outros filhos, Bless e Zyan.

Na legenda da publicação, Ewbank brincou com seu atraso para mostrar o look, mas disse que amou o resultado. "Aaaah quase esqueci, teve o meu lookinho da festa da Títi também neh gente? Aos 45 do segundo tempo, como toda mãe (mamas vão me entender) somos as últimas a ficar prontas depois de arrumar a família toda neh? MAS FICOU LINDO NÃO FICOU???", escreveu ela.