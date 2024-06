Filha mais discreta de Leonardo posa com a namorada na academia

Nesta terça-feira, 25, Monyque Costa, uma das filhas do cantor Leonardo, posou com a namorada na academia. A moça costuma ser discreta na web

Nesta terça-feira, 25, Monyque Costa, filha mais discreta do cantor Leonardo, impressionou os seguidores ao posar na academia ao lado da namorada Jessica Kalossi. Na imagem, postada no Instagram, as duas aparecem coladinhas e sorridentes após o treino.

"Felizona nesse lugar que amo! O lugar é Goiânia, não a academia", brincou ela na legenda da publicação. Monyque, de 32 anos, mora em Goiás e é formada em Relações Internacionais e Agronomia. A moça é fruto do relacionamento de Leonardo com Sandra Helena.

Além dela, Leonardo também é pai de Pedro Leonardo, de 36 anos, do relacionamento com Maria Aparecida Dantas, Jéssica Beatriz, de 30, com Priscila Beatriz, Zé Felipe, de 26 anos, do casamento com Poliana Rocha, Matheus Vargas, de 26, com Liz Vargas, e João Guilherme, de 22, com Naira Ávilla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa (@monyqueisabellacosta)

Reforma

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber.

"Preparando para receber nosso príncipe", falou ela ao colocar um coração azul e mostrando que já tem gente desmontando a decoração toda em rosa claro e com as iniciais das meninas. Em seguida ela revelou: "Leo ainda não sabe".

Além disso, esposa de Leonardo chamou a atenção ao exibir um lugar especial que montou para seu amado guardar seus prêmios e outras lembranças de carreira. Recentemente, a loira gravou a galeria que organizou para ele e impressionou com os detalhes.