Ex-BBB Davi confessa sua saudade da vida antes da fama: "Sinto falta"

Campeão do BBB 24, Davi falou sobre o que mais sente falta da sua vida antes de se tornar uma celebridade; saiba detalhes

O ex-BBB Davi Brito esteve na festa do São João da Thay, no Maranhão, na noite de quinta-feira, 6. Por lá, ele foi questionado pela revista Quem sobre o que ele mais sente falta de quando ainda era anônimo e ninguém a conhecia.

"O que eu mais sinto falta é pegar o baba [em Salvador, significa jogar 'pelada'], poder sair na rua, a galera ainda está muito", opinou ele, que falou sobre o assédio do público. "Tenho que me acostumar com toda essa jornada que está acontecendo agora, aproveitar tudo o que tem que aproveitar, e vamos pra cima", completou.

Em contrapartida, as conquistas pessoas e profisisonais são o lado bom da vida pública. "É conquistar as coisas que sempre quis, e a faculdade", falou ele, que pretende usar a bolsa de estudos que conseguiu no reality show para cursar medicina, no próximo ano.

Davi e Mani Reggo se ignoram

Ainda na fesa, Davi esbarrou com a ex-namorada, Mani Reggo, mas os dois se ignoraram. Ao ser questionado pelo portal GShow, o ex-BBB afirmou que a amizade continua. "Se encontrar ou não se encontrar, tranquilo, acho que amizade continua, a vida que segue, vamos pra cima, desejo tudo de bom. Tô sozinho, tô solteiro, graças a Deus", disse.

Mani, por sua vez, afirmou que foi ao evento com a intenção de conhecer. "O objetivo era conhecer o São João da Thay e o Maranhão, não foi o reencontro. Não quero falar sobre vida pessoal... Davi está seguindo o caminho dele, estou seguindo o meu. Vamos focar no nosso trabalho e é isso que importa."

Vale lembrar que Mani Rego e Davi Brito anunciaram oficialmente a separação em abril. O término foi confirmado depois que o ex-BBB participou da gravação no Altas Horas e se referiu a ela como "ex-namorada".