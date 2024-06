Ana Hikari, de Família É Tudo, relembra coincidência ao conhecer Fred Mayrink

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Hikari relembra momento curioso em primeiro teste com Fred Mayrink para a novela da Globo, envolvendo Frank Sinatra

Ana Hikari (29) estava entre os atores de Família é Tudo que foram prestigiar Fred Mayrink, diretor artístico da novela das sete TV Globo, na noite da última sexta-feira, 21, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Os famosos foram conferir o espetáculo Sinatra For You, onde o artista solta a voz com repertório de Frank Sinatra (1915-1998). Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete da vilã Mila na trama global relembra teste com Mayrink.

A atriz conta que conhecia o lado cantor de Mayrink antes mesmo do de diretor. “Por incrível que pareça, fiquei sabendo antes do show do Sinatra do que dele como diretor (...) Fiquei sabendo meio que ao mesmo tempo, mas porque anunciaram: ‘Tem um diretor que canta Frank Sinatra’. Eu ainda não conhecia o Fred pessoalmente e vi takes do show, e achei maravilhoso porque minha mãe ama Sinatra. Tanto que o meu primeiro teste com o Fred, a primeira coisa que falei pra ele foi: Só preciso te dizer que minha mãe ama Frank Sinatra. Tenho que trazê-la no seu show (risos)”, diz.

Em Sinatra For You, Fred Mayrink volta aos anos dourados da música norte-americana e canta 16 clássicos do artista considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos, como Fly Me to The Moon, Let Me Try Again, My Way, I´ve Got You Under my Skin, Fly With Me, I Get a Kick Out of You e Strangers in the Night.

Além do repertório, o show - acompanhado do quarteto da Rio Jazz Orchestra revela curiosidades sobre a vida pessoal e artística do cantor que ficou mundialmente conhecido como A Voz.

O ator e diretor global ainda se apresenta neste sábado, 22, e domingo, 23, no Teatro do Copacabana Palace. Em entrevista à CARAS Brasil, ele anunciou a sequência do concerto.

“A ideia é que terminando a novela, eu comece uma turnê com esse show. Já tenho, em dezembro, uma apresentação marcada em Belo Horizonte Então, a agenda está começando a ser fechada agora, porque dependo também desse espaço da novela. Ela terminando, que é um trabalho que amo fazer, começo a minha história com a música”, conta.

ASSISTA AO VÍDEO DA ENTREVISTA: