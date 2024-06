Larissa Bocchino, de No Rancho Fundo, entrega segredo de caracterização

Em entrevista à CARAS Brasil, Larissa Bocchino abriu intimidade e comentou sobre detalhe que tem gerado curiosidade de muitos fãs

Larissa Bocchino, de No Rancho Fundo, novela da TV Globo, revelou que não faz uso de mega-hair como algumas pessoas especulam nas redes sociais. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista garantiu seu cabelo sempre foi muito cheio e chega a incomodar durante a rotina de cuidados diários.

"Gente, esse cabelo é inteiramente meu, é muito cabelo, é muito mesmo, eu não sei como cabe tanto cabelo dentro de uma cabeça só, mas é tudo meu. Eu acho que ele deve pesar em torno de um quilo. Então, pra eu lavar, a minha cabeça até pesa pra trás. Mas normalmente eu lavo normalmente duas vezes na semana e faço uma fitagem básica", completou.

A atriz, que vive Quinota na novela de Mário Teixeira, ainda confessou que não segue nenhum tipo de cronograma capilar e que apenas cuida de maneira básica das madeixas, apesar dos elogios diários que acaba recebendo dos fãs. "Não fico fazendo uma super fitagem, nem fazendo dedoliss. Às vezes eu seco com o difusor, mas também me dá muito trabalho. Então eu uso esse tempo pra dormir ou para estudar", diz ela no melhor estilo sincerão.

Larissa ainda aproveitou para revelar outro detalhe íntimo envolvendo seu cabelo. Sem se aprofundar muito, ela contou que é portadora de vitiligo, condição que a fez perder parte da pigmentação de alguns fios de cabelo. "Eu tenho uma mecha branca também aqui atrás, é natural, porque tenho vitiligo. Então eu tenho cabelo branco", diz ela, que finaliza brincando: "Alma velha".

ALVO DE FAKE NEWS

Recentemente, Larissa foi alvo de diversas fake news apontando um suposto romance com José Loreto (40), seu companheiro de cenas na novela. Mesmo com tantos rumores, ela diz que está focada em outras coisas. Em conversa com a Revista CARAS, a atriz reforça seu compromisso com a novela da TV Globo.

"Eu não me atento tanto a isso. Lembro que, quando saiu essa notícia, meus pais me mandaram mensagem e nós rimos muito juntos. Foi minha própria notícia falsa, não tem como fugir do cômico”, conta, aos risos.

“Claro, se isso se tornar algo recorrente, vai me afetar de alguma forma. Mas, por enquanto, eu realmente não paro nem para ler, estou focada em outras coisas”, completa a atriz, que, quando não está trabalhando, aproveita para estudar e cuidar de sua produtora audiovisual, a La Boca Filmes.