Larissa Bocchino relembra notícias falsas envolvendo seu nome: 'Focada em outras coisas'

No ano de 2024 está sendo de mudanças para mineira Larissa Bocchino (26), no ar como Quinota, em No Rancho Fundo, a atriz encara não somente o desafio de estrear em novelas, mas também o de interpretar sua primeira protagonista nesse tipo de produção. Com tanto destaque, a vida pessoal de Larissa começou a ser bastante noticiada. Em entrevista à Revista CARAS, a artista relembra notícias falsas envolvendo seu nome: "Focada em outras coisas".

Recentemente, Larissa foi alvo de diversas fake news apontando um suposto romance com José Loreto (40), seu companheiro de cenas na novela. Mesmo com tantos rumores, ela diz que está focada em outras coisas. No momento, a atriz reforça seu compromisso com a novela da TV Globo.

"Eu não me atento tanto a isso. Lembro que, quando saiu essa notícia, meus pais me mandaram mensagem e nós rimos muito juntos. Foi minha própria notícia falsa, não tem como fugir do cômico”, conta, aos risos.

“Claro, se isso se tornar algo recorrente, vai me afetar de alguma forma. Mas, por enquanto, eu realmente não paro nem para ler, estou focada em outras coisas”, completa a atriz, que, quando não está trabalhando, aproveita para estudar e cuidar de sua produtora audiovisual, a La Boca Filmes.

A FICHA NÃO CAIU AINDA

Lançada ao estrelato desde o início da trama global, Larissa garante ser uma pessoa muito simples. A fama e o reconhecimento do público, por exemplo, são novidade em sua trajetória na arte, iniciada aos 11 anos de idade. “A ficha não caiu para mim”, confessa.

Por conta do ritmo agitado de gravações, a atriz explica que não teve muito contato com seus fãs, mas percebe a repercussão positiva pelas mensagens que recebe nas redes sociais: “Eu quase não saio de casa".

"Tenho trabalhado muito e confesso que ainda não tive contato com o público diretamente. Talvez, quando eu voltar a sair, pode ser que eu entenda o que está diferente. Por enquanto, nada mudou em minha vida, essa sensação de ser famosa ainda é muito pequena”, finaliza Larissa Bocchino.

