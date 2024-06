Ana Hickmann e Edu Guedes não são os únicos: Veja outros famosos que noivaram rápido

Ana Hickmann e Edu Guedes surpreenderam os fãs ao anunciarem o noivado nesta quinta-feira, 27, após apenas três meses de namoro

Apaixonados, Ana Hickmann (43) e Edu Guedes (50) estão vivendo intensamente seu relacionamento amoroso. Nesta quinta-feira, 27, os dois surpreenderam os fãs ao anunciarem o noivado, apenas três meses após engatarem o namoro. Apesar disso, o casal de famosos não é o único a avançar rapidamente as etapas da relação. Confira na lista a seguir outros brasileiros que fizeram o mesmo.

Marina Ruy Barbosa (28) faz parte da lista. A atriz e o empresário Abdul Fares (40) noivaram em uma viagem relâmpago a Dubai, em outubro de 2023. Na época, assim como Ana Hickmann e Edu Guedes , os dois tinham um relacionamento recente e estavam namorando há apenas seis meses.

A influenciadora Maíra Cardi (40) também faz parte dos famosos que noivaram rapidamente. Meses após terminar o casamento com Arthur Aguiar (35), campeão do BBB 22, ela assumiu publicamente o namoro com o influenciador financeiro Thiago Nigro (33). Dois meses depois de anunciar o namoro, o casal ficou noivo e, três meses depois, se casaram em uma cerimônia secreta.

Leia também: Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes compartilha planos para reforma de nova mansão

O relacionamento entre Cardi e Aguiar também engrenou rapidamente. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fitness contou que foi pedida em namoro após o primeiro beijo com o ator e, apenas quatro dias depois, já foi pedida em casamento. "Aceitei tudo rapidamente", contou ela que, em dezembro de 2017, organizou um casamento surpresa para o ex-BBB.

Anitta (31) também faz parte da lista. Em maio de 2017, a cantora engatou um namoro com o empresário Thiago Magalhães (32) e em novembro do mesmo ano se casou em uma em um cartório da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Luan Santana (33) também noivou rapidamente com a ex, Izabela Cunha (27). Os dois assumiram publicamente o namoro em novembro de 2021 e em julho do ano seguinte anunciaram o noivado. Porém, o relacionamento não avançou para o casamento, e eles se separaram em maio de 2023.

Pais de Lua (1) e Ravi, o casal de ex-BBBs Viih Tube (23) e Eliezer (34) também tiveram etapas rápidas em seu relacionamento. Os dois começaram a namorar em agosto de 2022 e, apesar de não anunciarem o noivado, se casaram no civil em março de 2023.

Ana Hickmann e Edu Guedes ficaram noivos durante uma viagem dos dois a Portugal. O chef de cozinha teria pedido a apresentadora em casamento como uma surpresa, durante um jantar romântico em Lisboa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANA HICKMANN E EDU GUEDES: