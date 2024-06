Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos durante viagem

Vai ter casamento! Os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann ficaram noivos durante viagem para Portugal, diz colunista

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento. Juntos há poucos meses, eles ficaram noivos! De acordo com o colunista Leo Dias, o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem deles para Portugal e partiu de Edu.

Guedes organizou um jantar romântico com Hickmann em Lisboa e fez o pedido para a amada. Inclusive, eles já estão usando alianças de ouro.

Vale lembrar que os dois começaram a namorar no início do ano. No final de 2023, Ana Hickmann passou por um desafio em sua vida pessoal ao acusar o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. Logo depois, eles anunciaram a separação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

O romance de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes começaram a namorar em janeiro de 2024, mas só assumiram o romance em março. O apresentador já contou que foi ele quem tomou a iniciativa para entrar em contato com ela. Ele pediu o telefone de Ana para a irmã dela e logo eles começaram a se conhecer melhor.

Ana contou que o primeiro beijo deles foi por conta dela. “Na verdade, posso falar? Fui dar um abraço na Ana e você foi e virou. 'Estou preocupado com a situação, com tudo', aí eu fui dar um abraço assim, ó...", disse ela, e completou: "Um beijo roubado".

Além disso, a comunicadora já revelou que teve receio em engatar o romance após sua separação conturbada. "Fiquei com medo de me envolver porque não queria prejudicar o Edu, sempre tive muito carinho como amiga, o carinho foi se transformando em outra coisa e eu tive medo medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele, e não com relação ao julgamento, mas sim em relação ao bem-estar dele", afirmou. Inclusive, eles demoraram para assumirem o romance porque queriam que os filhos ficassem sabendo antes de todo mundo. "A gente demorou muito pra ter certeza. A gente falou: primeiro nossos filhos vão saber, quando a gente tiver certeza, nossos filhos vão saber. E você (Ana) decidiu falar isso no seu aniversário", contou ele.

Vale lembrar que Ana é mãe de Alezinho, de 10 anos, e Edu é pai de Maria, de 15 anos.

Ana Hickmann mostrou imagens íntimas com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann está apaixonadíssima por seu namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Nesta terça-feira, 25, a famosa publicou um vídeo encantador com seu amado e chamou atenção de seus seguidores com um registro ousado do casal.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um compilado de momentos com o apresentador, com quem ela assumiu o relacionamento após anos de amizade. No vídeo, Ana apareceu apenas coberta por um lençol agarradinha com Edu, que também estava sem camisa, mostrando o seu momento de intimidade pela manhã.

Encantada por seu namorado, Ana ainda adicionou outros momentos do casal, como em passeio românticos, ensaios fotográficos e jantares. Na legenda, ela se declarou para Edu: "Quando uma música diz tudo sobre a gente... Te amo", disse ela ao adicionar uma música sobre amor.