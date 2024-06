Atriz da série Sandy & Junior revela diagnóstico que recebeu após o nascimento

Em um relato, a atriz Karina Dohme, que atuou na série Sandy & Junior, surpreende ao contar detalhes sobre diagnóstico que recebeu logo após o nascimento

A atriz Karina Dohme, que atuou na série Sandy & Junior, da Globo, surpreendeu ao contar que nasceu com uma cardiopatia congênita e passou por uma cirurgia com pouco tempo de vida. Em um relato nas redes sociais, ela disse que foi diagnosticada com Tetralogia de Fallot logo após o seu nascimento e foi operada com um ano de idade.

Hoje em dia, a artista leva uma vida normal e tem apenas algumas características que restaram em seu corpo, como um sopro no coração, um bloqueio no ramo direito e a cicatriz no tórax. "Eu sou cardiopata congênita, diagnosticada logo no meu nascimento. Eu tenho ainda um sopro que ficou e um bloqueio do ramo direito, mas que me permite ter uma vida absolutamente normal. Os meus pais sempre fizeram questão que eu tivesse uma vida tranquila, ativa, muito sociável e sempre me explicaram que eu deveria respeitar meus limites físicos. Eu nunca fiz atividades competitivas por motivos óbvios e também nunca me fez falta”, disse ela no vídeo publicado em seu Instagram, e completou:

"Eu tenho uma cicatriz no centro do peito que parece que eu fiz uma plástica nos seios. Quando eu era adolescente, as pessoas olhavam muito para isso. Evidentemente eu fiquei com vergonha, se isso ia me atrapalhar. Mas eu nunca me envergonhei disso, e nunca foi um limitante”, declarou.

Assim, ela contou que precisou passar por apenas uma cirurgia em sua vida. "Eu tenho uma vida absolutamente normal, como de qualquer outra mulher da minha idade. Eu fiz apenas uma cirurgia, que foi bem-sucedida, eu faço acompanhamento a cada dois anos com o meu pediatra. Faço até hoje com o pediatra congênito porque ele sabe todo o meu histórico”, disse.

Por fim, Karina contou que demorou para passar pela cirurgia por causa de um receio do seu pai em autorizar a cirurgia logo após o nascimento. "Eu fui diagnosticada com tetralogia de fallot e fiz uma cirurgia de correção com um ano de idade. Os médicos queriam me operar rápido, uma semana depois que eu nasci, e o meu pai foi muito teimoso, ele não deixou. Ele falou que a filha é muito pequena, que não estava preparada para entrar em uma cirurgia dessa. E ele muitas vezes falou que se arrependia disso porque eles viveram um ano no sufoco, no desespero, rezando para eu não chorar porque ficava roxa, sair comigo correndo para o hospital”, declarou ela. Apesar da demora, ela teve uma ótima recuperação e conseguiu levar uma vida normal.

