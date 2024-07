Jamie Foxx dá detalhes sobre colapso de saúde no ano passado

No ano passado, o ator Jamie Foxx preocupou fãs e familiares ao sofrer um colapso misterioso de saúde que o deixou internado por vários dias

No ano passado, Jamie Foxx preocupou os fãs e familiares após passar por um momento delicado com a própria saúde. O artista participava das gravações do filme Back in Action quando precisou ser hospitalizado depois de sofrer um colapso, do qual detalhes e a causa seguem desconhecidos pelo público. No entanto, em um vídeo veiculado nas redes sociais, o artista fala com algumas pessoas sobre o assunto, dando a entender que a saúde foi fragilizada após ele sentir uma dor de cabeça.

"No dia 11 de abril do ano passado, eu tive uma dor de cabeça e pedi pro meu filho um Advil. 'Fui embora' por 20 dias", relembrou o artista, deixando a multidão ao seu redor chocada com o registro. Além disso, Jamie pontuou que se lembra de poucas coisas ditas pelo médico responsável pelo diagnóstico dele, mas disse se recordar de ver o profissional da saúde apontar para o seu cérebro e dizer: "Tem algo acontecendo aqui".

Em julho do ano passado, o comediante já havia falado sobre como estava se sentindo pouco tempo depois de ter colapsado e desabafou sobre os momentos de tensão vividos pela família: "Passei por algo que pensei que nunca passaria. Para ser honesto, eu simplesmente não queria que me visse assim. Quero que me vejam rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme ou um programa na televisão", disse ele. Ao longo das falas, o artista não entrou em detalhes sobre o motivo da internação.

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 1, 2024

Filha de Jamie fala sobre desenvolvimento do pai após abalo na saúde

Recentemente, em entrevista ao Entertaiment Tonight, Corinne, a filha do artista com Connie Kline se abriu sobre a recuperação do pai desde que passou pelo colapso: "Ele está indo muito bem. Estou muito grata de passar tanto tempo com ele. Ele está jogando muito pickleball (jogo de raquete). Aquele homem e pickleball. Ele está jogando algo como duas partidas por dia, todos os dias. Ele está envolvido", pontuou a jovem. Depois das gravações de Back In Action e a internação repentina, o ator passou a apresentar um segmento de música com a herdeira.