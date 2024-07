Wanessa Camargo agradece pela segurança dos filhos após carro pegar fogo

A cantora Wanessa Camargo passou por um susto pouco tempo antes de chegar no SBT, onde gravou para o programa de Virginia Fonseca

Wanessa Camargo passou por um susto nesta quarta-feira (3), após seu carro pegar fogo pouco antes dela chegar nos estúdios do SBT para a gravação do Sabadou com Virginia, ao lado de Virginia Fonseca. Após se recuperar do ocorrido sem se machucar, a cantora refletiu sobre os filhos, José Marcus e João Francisco, e disse estar aliviada por eles não estarem presentes no momento do ocorrido.

A filha de Zezé Di Camargo deu entrevista ao Tá na Hora, do SBT, e demonstrou estar calma a respeito do que aconteceu. Wanessa ainda agradeceu por nenhum dos filhos ter se envolvido no incêndio e também por não ter se machucado: "Poderia ter acontecido com os meus filhos no carro. Deus me livre! Me senti protegida, mas foi um perrengue para consertar o carro", contou ela. Os meninos são fruto do antigo relacionamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz.

"A gente conseguiu parar o carro, mas minutos antes a gente estava em um túnel e seria um horrar se fosse no meio daquele trânsito", relatou a artista.

Susto na estrada

Mais cedo, nos stories, a artista contou aos seguidores pelo perrengue que passou na estrada. Segundo a artista, o veículo passou por uma pane. Wanessa contou que percebeu que o carro estava cheirando a queimado e por isso requisitou que a equipe parasse no meio da estrada. A artista questionou o que poderia ter motivado o incêndio, dando a entender que o motivo da pane ainda segue desconhecido.

Para chegar nos estúdios do SBT em segurança depois do momento de tensão, Wanessa ficou à espera de um carro reserva que a levasse para a gravação. Segundo ela, o veículo deu problema perto de um pedágio, o que facilitou a espera: "Eu estava no meio de um túnel. Como eu ia parar ali? No meio da estrada. Deus foi muito bom nessa hora".