O que os homens mais procuram para cirurgia plástica? Especialista abre o jogo

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi aponta os três procedimentos mais procurados pelos homens nos consultórios

Mudou o número de pacientes homens que buscam o consultório de cirurgias plásticas, assim como também mudou a postura dos homens com relação aos procedimentos; tanto cirúrgicos, aqueles mais invasivos, como procedimentos estéticos para melhorar a aparência. A afirmação é do cirurgião plástico Nicola Biancardi.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele aponta que o homem vem com uma queixa menos estética, em relação a mulher; mas houve um aumento significativo em relação a procura deles aos consultórios. E, ainda segundo o especialista, o perfil do que eles desejam para essa aparência é sempre mais natural, sem demonstrar que existiu de fato algum procedimento ali.

“A mudança acontece a partir da aceitação dos procedimentos estéticos por parte dos homens, e a tendência mais natural e jovial. Tirou-se os tabus dessa procura aos consultórios e do interesse dos tratamentos e intervenções. Porém, o mais comum é ver as mulheres incentivando esses homens, que muitas vezes são seus companheiros, a procurarem esse autocuidado, que melhora aspectos estéticos e automaticamente a autoestima deles mesmos”, informa.

O que mais pode-se observar, de acordo com o cirurgião, é a busca para procedimentos que tenham retornos mais rápidos para suas atividades de trabalho, e procedimentos para contorno corporal, lipoaspiração e abdominoplastia, por exemplo. “O homem vem se cuidando mais, buscando naturalidade, apesar de queixas diferentes entre homens e mulheres, elas são válidas e acabam se equivalendo”, ressalta.

Para Biancardi, há também um movimento muito grande de “masculinização”. “Passamos por uma época em que se buscava “rosto de boneca” até mesmo para homens, e hoje em dia pequenas imperfeições são mais aceitas, muito bem aliás. O homem busca o aprimoramento para parecer cada vez mais masculino, diferente da mulher que deseja a feminilização, elevação do olhar”, explica.

“A tendência é a rusticidade masculina, que tem sido bem procurado em consultórios, o que é muito bonito tendo em vista que as belezas são mesmo diferentes, e eles ainda querem ter certa essa individualidade após os procedimentos estéticos”, emenda o cirurgião.

Os três procedimentos mais procurados pelos homens nos consultórios que Biancardi atende são: em primeiro lugar, a Blefaroplastia, cirurgia que remove o excesso de pele nas pálpebras; em segundo lugar, a Ginecomastia, o tratamento da mama masculina, que ao longo do tempo tem essa tendência do caimento, acúmulo de gordura ou até mesmo surgimento de glândulas; e em terceiro lugar, a Lipoaspiração, em busca do tratamento da região abdominal, região dos flancos, coxas e lateral do quadril.

“Existem diferenças na constituição da pele entre homens e mulheres biologicamente, principalmente com a quantidade de fibras colágenas, fibras elásticas, porém tem mais relação com a cor da pele, do que com o sexo propriamente. O que muda realmente entre o sexo masculino e feminino é a presença da testosterona. A testosterona enquanto hormônio masculino, que promove a masculinização, também tem o poder de fazer uma retração de pele um pouco mais efetiva do que a mulher”, salienta.

Lipoaspiração em homens em qualquer idade pode ter uma retração de pele melhor do que da mulher, a partir de determinadas idades em que já tenha a perda de colágeno e elastina da pele. “Essa testosterona dos homens, que tem o poder de retração muito melhor, é muito bem-vinda na lipoaspiração, por exemplo, para questão de contorno corporal, modelar e causar um grau de flacidez menor após o procedimento”, diz Biancardi.

“O homem tem uma retração de pele melhor em procedimentos de contorno corporal como a lipoaspiração, abdominoplastia e ginecomastia, do que a mulher, pensando biologicamente”, finaliza o cirurgião.