Entenda a condição de Rafa Justus; adolescente rebateu críticas quanto a sua aparência

Rafa Justus usou as redes sociais para rebater comentários em relação à sua aparência

Filha de Ticiane Pinheiro (47) e Roberto Justus (68), a adolescente Rafa Justus (14) se tornou assunto neste domingo, 14, ao usar as redes sociais para rebater críticas que recebe quanto à sua aparência. A jovem nasceu com a síndrome estenose crânio-facial. Entenda a condição a seguir.

Também conhecida como cranioestenose, a condição de Rafa Justus é uma má-formação no crânio que é diagnosticada apenas após o nascimento do bebê. A síndrome faz com que o paciente tenha algumas mudanças em sua aparência física e em seu desenvolvimento físico na face.

Segundo a Rede D'Or de hospitais, a estenose crânio-facial é ligada a causas genéticas. Ela acontece quando os pequenos pedaços de ossos e suturas que os bebês têm ao nascer não estão presentes em seu crânio, ou fundiram-se antes do desenvolvimento completo.

Os pacientes que apresentam a condição podem ter algumas alterações físicas como olhos mais afastados, órbitas oculares um pouco menores e menos espaço entre nariz e boca. Apesar disso, algumas pessoas podem desenvolver outras complicações como como microcefalia, hidrocefalia e deslocamentos do globo ocular.

Nem sempre os pacientes precisarão de cirurgia ou tratamento específico para a condição. Alguns casos recebem indicação de cirurgia pois podem trazer complicações e prejudicar o desenvolvimento do paciente.

Já outros, recebem a indicação para uma correção cirúrgica, caso as alterações na aparência do paciente causarem incômodo. Rafa Justus, por exemplo, passou pela cirurgia para corrigir a estenose crânio-facial.

Hoje a jovem já acumula mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, em que costuma compartilhar momentos ao lado da família, viagens, trabalhos e também looks. Neste domingo, 11, ela publicou uma foto para celebrar o aniversário de sua irmã, Fabiana Justus.

Recentemente, Roberto Justus contou, em entrevista à CARAS Brasil, que acompanha a rede social da filha ao lado de Ticiane Pinheiro, hoje casada com o jornalista César Tralli. "Ela agora está virando moça, saiu da fase da boneca para a balada. Mas é brincadeira, ela não vai muito em balada não [risos], mas começou a ter um novo interesse."

CONFIRA FOTO DE RAFA JUSTUS AO LADO DE ROBERTO JUSTUS: