Diagnosticada com câncer terminal, Isabel Veloso abre sobre sonhos e medos

Durante transmissão ao vivo, Isabel Veloso, que enfrenta um câncer terminal, confessou quais são seus maiores sonhos e refletiu sobre a cura

Na última quinta-feira, 2, Isabel Veloso participou de uma transmissão ao vivo para refletir sobre o sentido da vida. Durante a conversa, a jovem compartilhou quais são seus três sonhos e o que ela teme que aconteça. Com 17 anos de idade, ela enfrenta um diagnóstico de câncer terminal.

Durante bate-papo com o mentor Paulo Martins, a influenciadora disse que o primeiro sonho era ser mãe e o segundo “aproveitar cada momento como se fosse o último”. “Viajar pra lugares que quero muito conhecer, como Maldivas ou praia em outro país. Amo muito praia”, completou.

Na sequência, Isabel revelou que o terceiro e último é “ser curada”. “Eu sempre falo que desde minha trajetória com o câncer sempre tive o sonho de ser curada, mas acho que, por mais que foi uma vez, não foi para sempre, eu pude presenciar pelo menos um deslumbre por um tempo de como é ser curada. Eu pude vivenciar isso como um milagre porque na época não era muita chance que eu tinha, sabe? Foi um milagre experimentar ter um vida normal de novo”, disse ela, que ressaltou que o primeiro milagre em sua vida foi a cura da depressão.

Próximo ao fim da live, a jovem revelou como quer ser lembrada e confessou sobre o medo de "ser esquecida". “Eu tenho muito medo de ser esquecida, confesso, mas sei que não vou. Quem tá do meu lado não vai me esquecer [...] Eu nunca valorizei o respirar, se as pessoas puderem lembrar de mim quando se trata de curar ou de vencer, ou de ser corajoso, porque eu sempre falo que ser corajoso e vencer não tem problema se você realmente não venceu, mas pelo fato de encarar a situação você já é um vencedor. Quero deixar essa coragem, esse valor da vida”, afirmou.

E finalizou: “Apesar de eu ter pouco tempo, vou aproveitar esse pequeno espaço de tempo. O sentido da vida é você quem cria, apesar de tantas situações ruins.”

Vale mencionar que Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo raro de câncer, quando tinha apenas 15 anos de idade. Após a descoberta da doença, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula óssea.

No final do ano passado, Isabel chegou a celebrar sua cura, mas a doença retornou rapidamente. Em março deste ano, a influenciadora viralizou na web ao compartilhar que o 'câncer conseguiu’, informando que a doença havia chegado ao estágio terminal. Mesmo abalada, ela prometeu viver intensamente seus últimos seis meses de vida.

Confira o bate-papo completo:

Isabel Veloso dedica carta aberta à família

No último dia 16, Isabel Veloso publicou uma carta aberta emocionante à família nas redes sociais. Enfrentando um câncer terminal, a jovem de apenas 17 anos expressou sua gratidão aos familiares após o “diagnóstico tão difícil”.

“Minha família. Que em meio a um diagnóstico tão difícil, nunca deixaram de me amparar, seja em afeto quanto em cuidado”, iniciou a influenciadora. “Ao meu pai; obrigada por carregar consigo o espírito do vovô, que sei que jamais vai deixar de me amar e proteger. Me ensinou o que é companheirismo e amor”, prosseguiu.

"À minha mãe; minhas memórias mais bonitas dentro do hospital, e de casa, sem duvidas é com você, seu amor me completa. À minha irmã; você fez florescer em mim um lado de afeto que jamais havia descoberto, se não fosse você.”, declarou Isabel.

Casada recentemente, ela encerrou a carta mencionando o marido. “Eu e Lucas amamos completamente cada um de vocês. Vocês são nossa família”.