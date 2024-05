Poliana Rocha para no hospital e recebe diagnóstico: 'Limpo'

Com sintomas preocupantes, esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, para no hospital e compartilha resultado de exames na rede social

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, passou mal nesta segunda-feira, 20, e resolveu procurar um hospital. Em seus stories, ela compartilhou a decisão de buscar atendimento médico após ter febre, dor no corpo e outros sintomas preocupantes.

Para descartar dengue ou outra doença grave, a influenciadora fez exames e postou os cliques do momento retirando sangue e recebendo soro para se sentir melhor. Por fim, a sogra de Virginia Fonseca compartilhou seu diagnóstico com os seguidores.

"Acordei com febre e dor no corpo, como sou mega preocupada vou no hospital ver o que está acontecendo comigo", contou quando estava no caminho. "Um sorinho para recuperar", publicou uma foto deitada tomando medicamento na veia.

Após algumas horas no local, a esposa do cantor falou que não está com algo muito grave. "Graças a deus... dengue não deu! Uma gripe forte (mas o pulmão limpo) com estresse, cansaço! Quando acabar o sorinho vou para casa! Obrigada deus", escreveu sobre estar bem cansada.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora respondeu perguntas de seus seguidores e não fugiu das mais polêmicas. A loira falou sobre traição e até explicou o motivo de nem todos os netos terem quarto em sua casa com Leonardo.

