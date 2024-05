Virginia toma atitude drástica com Poliana Rocha: 'Decisão certa'

Após doações e arrecadações, Virginia toma nova atitude ao lado de sua sogra, Poliana Rocha, para ajudar o Rio Grande do Sul; veja

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de vender produtos de sua marca, com o lucro revertido para o estado, de fazer doações milionárias e motivar seu público a doar também, a famosa tomou uma nova decisão com sua sogra Poliana Rocha.

Nesta segunda-feira, 06, a apresentadora do SBT anunciou que elas tomarão uma atitude drástica e doarão todas as roupas que estavam guardando para realizar um bazar beneficente em julho. Diante da situação dos gaúchos, a dupla resolveu adiantar a boa ação.

"Eu e Poli estávamos organizando um bazar beneficente em julho... Mas diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas, das Marias, do Zé e do Leo!", contou que terão peças de todos os familiares, até do cantor Leonardo.

Virginia Fonseca então comentou que está vendo como poderá enviar todos os itens para as cidades necessitadas, tudo separado, organizado e em caixas com identificação para facilitar o destino de cada uma delas.

Ainda nos últimos dias, a esposa do cantor Zé Felipe, que está grávida pela terceira vez, impressionou ao compartilhar os comprovantes de doação, revelando quanto já doou para a causa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Virginia impressiona ao mostrar sua barriga em foto de biquíni

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar como já está sua barriga na terceira gestação. Nesta segunda-feira, 06, a esposa do cantor Zé Felipe exibiu o tamanho do abdômen e chamou a atenção com a evolução.

Isso porque, nos últimos dias a empresária já havia se chocado com o tamanho que José Leonardo estava, mas agora ficou ainda mais evidente. Após fazer massagem, a apresentadora do SBT fez o registro no espelho e postou.

De biquíni, Virginia Fonseca mostrou realmente o tamanho de sua barriga. "Já fiz massagem hoje...", contou a famosa sobre fazer o procedimento para tirar o inchaço da gravidez. Veja o clique aqui.