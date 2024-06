Como superar os desafios da vida após os 50 anos? Especialista dá dicas importantes

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comentou sobre as dificuldades da chegada aos 50 anos e os dilemas femininos

A chegada na casa dos 50 anos pode parecer assustadora para muitas mulheres, por conta de uma série de desafios únicos que podem impactar profundamente suas vidas. Essa fase, muitas vezes descrita como a "crise da meia-idade", traz consigo uma mistura de reflexões sobre o passado, preocupações com o futuro e a busca por um novo significado na vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comentou como a idade pouco importa na busca por mudanças e recomeço.

"É possível se reinventar aos 50 anos, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão muito mais atualizadas. Antigamente, uma pessoa de 50 anos já tinha deixado de ter projetos, de ter objetivos, de se cuidar. A gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a cursos das mais variadas possibilidades", declara.

"Hoje a gente tem um respeito muito grande pela profissional que tem uma experiência e que se mantém atualizado. Então, tem muito paciente que me procura com 50+ e dá um rumo completamente diferente na vida. Então, vejo muita possibilidade de mudança aos 50 anos".

Um dos principais desafios enfrentados pelos indivíduos nesta fase é o questionamento de suas realizações pessoais e profissionais. Para a especialistas, os dramas femininos ainda seguem sendo maiores, por conta da sociedade machista. "A gente como sociedade tem uma aceitação muito maior e muito melhor do individualismo masculino do que do feminino, então eu vejo que a principal dificuldade é lidar com as críticas, que têm dificuldade de apoiar e ver uma mulher cuidando de si mesma e tendo os próprios objetivos", diz.

Letícia conta que uma dica importante para as mulheres de 50 anos, é a manutenção da autoestima, além da importância de buscar objetivos, focando em novidades. "A gente fortalece a autoestima e segurança à medida que a gente se desafia, à medida que a gente sai da nossa zona de conforto", frisa.

"Quando a gente para, quando a gente estagna, a gente se sente inferiorizado, a gente se sente menos importante, a gente acaba tendo mais dificuldade para se relacionar, para se comunicar. Então se estimular, sair da zona de conforto, ter sempre algum tipo de objetivo, seja uma atividade física, correr, fazer um esporte novo, um idioma novo, um instrumento musical, tudo isso faz com que a gente se sinta vivo e inserido na sociedade".

Superar os dramas dos 50 anos pode parecer difícil e irreparável para algumas pessoas, no entanto, os primeiros passos podem ser dados nos pequenos detalhes. "As pessoas erroneamente consideram que a pessoa, a partir dessa idade, para de aprender e que não tem mais mudança. 'Ah, mas a pessoa é mais velha, ela não vai mudar'. Ela vai mudar. Até o último dia de vida a gente tem capacidade e competência para aprender e para mudar", diz.

Apesar do medo que aflige diversas pessoas, sempre é tempo de aprender e estar em novos lugares. "Atendo pessoas mais velhas e que fazem grandes mudanças na vida e que alcançam grandes objetivos. Então a gente trabalha nessa crença errônea de que uma pessoa mais velha precisa só se habituar ao invés de buscar mudança", finaliza.