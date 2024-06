Fabiana Justus revela chegada de momento muito esperado após transplante

Após completar 90 dias de transplante, Fabiana Justus revela chegada de momento que esperava muito; influenciadora contou o que começará a fazer

A influenciadora Fabiana Justus completou 91 dias de transplante nesta quarta-feira, 26, e surgiu radiante com uma novidade sobre sua saúde. Após fazer suspense sobre ter chegado um momento que esperava há tempos, a famosa então revelou o que começará a fazer a partir de agora.

A herdeira de Roberto Justus então contou que agora poderá tomar vacinas e que já receberá a primeira. Após passar por um transplante de medula para tratar a leucemia mieleoide aguda, descoberta no início do ano, a mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, chegou no momento em que poderá revacinar e explicou o motivo de pacientes como ela precisarem tomar os imunizantes da vida novamente.

"Eu vou tomar vacina! Eu me arrumei, eu passei uma make, eu realmente estou muito empolgada, porque desde o começo eu sabia que eu teria que revacinar, começar a tomar as vacinas, tudo bem que hoje é a primeira, mas pra mim simboliza tanto, não sei nem explicar, tô assim sem palavras", surgiu toda arrumada e contente para o momento.

Fabiana Justus então explicou o motivo de ter que tomar vacinas novamente. "Como eu tomo bastante imunossupressor, nesse pós transplante, justamente pra medula nova não brigar com o corpo, a minha imunida acaba ficando muito baixa, aí você não pega o suficiente pra te proteger então precisa realmente revacinar, então tem todo um calendário da vacinação", contou e falou que tomará aos poucos até completar dois anos de transplante.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital mostrou que seus cabelos já estão crescendo após ter passado pelo transplante de medula em março e algumas quimioterapias. Vale lembrar que ela prefere não usar perucas, mas, na festa em comemoração aos dez meses do filho, Luigi, ela se vestiu de Hera Venenosa e surgiu com uma peruca ruiva ao lado da família.

Decisão de não usar perucas

Fabiana Justus abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu às dúvidas dos seguidores sobre seu tratamento contra o câncer. A influenciadora digital, que enfrenta a leucemia mieloide aguda, compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento, optando por exibir sua cabeça raspada.

Uma das perguntas foi sobre o uso da peruca, com a qual ela já havia dito que não se adaptou. Em vez do acessório, a influenciadora aposta em lenços e turbantes. "Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.

