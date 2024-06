Quanto? Zeca Pagodinho revela o valor de sua aposentadoria pelo INSS

O cantor Zeca Pagodinho participou do podcast Tá Benito?, no Youtube, e surpreendeu ao revelar quanto ganha em sua aposentadoria pelo INSS

O cantor Zeca Pagodinho participou do podcast Tá Benito?, no Youtube, e surpreendeu ao revelar quanto ganha em sua aposentadoria pelo INSS. O sambista relembrou que, assim que o benefício foi aprovado, decidiu comemorar a novidade com a família em um restaurante.

Até que se deparou com o valor que iria ganhar. "Eita! Tô ganhando um dinheirão", ironizou ele, que revelou: "Levei a família inteira (no dia em que me aposentei), todo mundo achando que ia sair rico de lá. Ganho R$ 4 mil por mês", contou. Mas, apesar de estar aposentado, ele continua trabalhando e se apresenta com a turnê "Zeca Pagodinho 40 anos".

Contudo, ele faz algumas exigências. "Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa", explicou. Durante o papo, ele também lembrou que começou a trabalhar aos 14 anos, como office boy.

Zeca Pagodinho revela pedido inapropriado de fã

Em outro momento, o sambista detalhou um episódio que aconteceu no enterro de seu amigo Paulinho Galeto, cavaquinista, em 2018. "Esse negócio de foto está muito chato. Antes eu dava autógrafo quando a pessoa estava com disco, né? Agora telefone todo mundo tem. Não dá para ir a um velório, não dá para visitar ninguém num hospital", opinou Zeca.

Em seguida, relembrou o pedido um inapropriado que já lhe fizeram: "Já me pediram foto num velório, mas eu não tiro. No velório de um amigo meu, Paulinho Galeto, o cara queria que eu fosse na capela ao lado para ver a sogra dele, que era minha fã, e tirar uma foto. Eu falei: 'Só se ela sorrir'. Como é que eu vou tirar foto com defunto?", reclamou o artista.