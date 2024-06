Camila Morgado sofre violência no trânsito: "Começou a socar sem parar"

A atriz Camila Morgado enfrentou um episódio de violência no trânsito enquanto se dirigia aos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

No ar atualmente como Dona Patroa no remake de Renascer, a atriz Camila Morgado enfrentou um episódio de violência no trânsito enquanto se dirigia aos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde acontece as gravações da novela das 9. Segundo a artista, após ultrapassar um motoqueiro, ela precisou parar no sinal e foi surpreendida pelo homem, que começou a bater no vidro de seu carro.

"Foi misoginia mesmo. Eu estava atrasada, naquele estresse, tinha uma moto na minha frente, e eu estava em um lugar pedindo passagem. Quando deu a oportunidade, eu consegui passar. No que eu passei e parei no sinal, ele encostou no vidro do meu carro, viu que era mulher, e socou meu vidro para quebrar. Não conseguiu quebrar, e destruiu o meu retrovisor", disse a atriz em conversa com a imprensa durante nessa terça-feira, 25. A informação é do portal Quem.

Segundo a atriz, o homem que estava na moto continuou sendo violento. "Ele socava, socava, socava e dizia: 'eu quero ver agora, sai desse carro. Você não foi macho para me cortar, quero ver se você vai ser macho agora'. Aconteceu isso porque eu era mulher. Ele viu que eu era mulher e botou a cara e começou a socar sem parar. Ninguém fez nada, porque era no meio do sinal. Cheguei [nos Estúdios Globo] me tremendo inteira. É isso que a gente passa. A gente conquista nossa liberdade, mas é por hoje. Amanhã eu tenho que conquistar de novo e depois de novo e de novo. E vai ser assim sempre", desabafou.

Em seguida, Camila confessou que se arrependeu de não ter gravado a ação. "Eu fiquei com tanta raiva, porque eu estava com meu celular no meu colo e podia ter filmado. Pensei em abrir o vidro e falar: 'meu amigo, o que é isso?'. Mas eu não consegui fazer nada. Eu só tremia", afirmou.