Solange Frazão reforça importância do esporte após mostrar físico aos 61: 'Investimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, a musa fitness Solange Frazão também comenta que lida bem com os elogios relacionados ao seu corpo

Solange Frazão (61) se tornou assunto nesta semana após publicar uma sequência de fotos aproveitando um dia de piscina, e recebeu diversos elogios ao mostrar seu físico. Motivada com a admiração do público, a musa fitness assegura que a boa forma é resultado de escolhas saudáveis em sua vida e da prática de esportes ao longo dos anos.

"É uma satisfação poder comprovar, hoje aos 61 anos, como os exercícios transformam nossas vidas e nos rejuvenescem internamente e externamente", diz Solange Frazão , em entrevista à CARAS Brasil. Também apresentadora, ela afirma que a constância e disciplina na prática de esportes e exercícios são essenciais para uma vida mais saudável e longeva.

Frazão diz que há mais de 25 anos leva para seu público o debate sobre a importância de se fazer boas escolhas para sua beleza, bem estar, auto-estima e, até mesmo, uma vida mais feliz. A modelo assegura que não tem nenhum arrependimento por ter investido na autogestão de sua saúde.

Leia também: Solange Frazão divide cliques raros ao lado do filho: 'Que honra ser sua mãe'

"As pessoas falam muito sobre o gasto que exige para ter saúde. Provo com a minha vida que saúde sempre será investimento. Aquilo que podemos fazer de melhor para prevenirmos doenças, afastarmos as fraquezas emocionais, desequilíbrios mentais e até mesmo perder a vontade de viver."

Ela reforça que os benefícios de se cuidar da saúde do corpo e da alma são múltiplos, e se estendem para diversas áreas como beleza, alegria e disposição. Para Frazão, os resultados ainda trazem o bônus da admiração do público, que nunca economizou nos elogios.

"[Recebo muitos] elogios desde sempre. Amo demais, é minha motivação diária!", afirma. "Ouvir outras pessoas reconhecendo as nossas qualidades e capacidades é incrível. Também reforça e fortalece a nossa auto-estima."

A musa fitness diz que encara os elogios como uma demonstração de cuidado, e que eles a fazem se sentir valorizada, reconhecida e motivada para continuar passando a mensagem da importância dos cuidados com a saúde. "Me lembro desde criança esse carinho e isso gera com certeza recompensas positivas para nosso cérebro", completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SOLANGE FRAZÃO NO INSTAGRAM: