Saiba os principais cuidados para a pele das crianças no inverno

Com a chegada do inverno, acompanhado de baixas temperaturas e tempo seco, a pele precisa de mais atenção em todas as idades. Porém, as crianças requerem um cuidado mais específico e atento em alguns detalhes importantes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica que, por natureza, as crianças têm a pele mais fina . Assim como os adultos e idosos, os mais jovens irão precisar de cuidados com a hidratação do tecido, porém, nessa faixa etária é preciso usar produtos próprios.

"Tem alguns hidratantes próprios para crianças, onde hidrata a pele, mas de forma bem leve, textura gostosa de se aplicar e não deixa a criança com aspecto 'melecado' e não tem muito cheiro, assim evitando alergias", afirma a especialista.

"Mas, precisa sim [de cuidados] agora no inverno, porque o ressecamento e secura leva a algumas lesões de pele, coceira, descamação e acaba se tornando um ciclo vicioso. Então é importante a hidratação não só das crianças como no geral", completa.

Maluf acrescenta ao dizer que, em geral, a pele do corpo tende a ficar mais sensível durante o inverno, já que o clima costuma ficar mais frio e seco. "A pele do corpo acaba sofrendo mais, até pelo clima mais seco, frio e os banhos mais quentes e demorados, ficando mais craquelada."

Ela reforça que, durante essa estação, o principal ponto de atenção é a hidratação. "Um bom hidratante, mesmo para quem tem a pele do rosto mais oleosa ou não, a pele do corpo já não tem tantas glândulas sebáceas quanto o rosto. Precisamos não só usar um creme bom, com uma textura mais consistente, mas se puder [aplicar] duas vezes ao dia, de manhã e noite, é uma boa medida."

