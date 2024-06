Fabiana Justus revela novidade: ‘Eu me considero curada!’

Após luta contra o câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus anuncia que entrou em remissão e comemora o sucesso do tratamento

A influenciadora digital Fabiana Justus está radiante com a novidade de que entrou em remissão durante o seu tratamento contra o câncer. Isso significa que não foram mais encontrados sinais do tumor em seu corpo. Porém, ela ainda precisa ficar em contato frequente com seus médicos para acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

A novidade foi revelada por ela na noite desta sexta-feira, 28, com um post nas redes sociais. "Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade... e se Ele me deu todas as bençãos que me deu, a cura também veio! Tenho MUITA fé e confiança! Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também", disse ela.

E completou: "Mas hoje eu estava mais ansiosa! Porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós transplante. Os 100 dias de maiores riscos estão ficando pra trás. O próximo marco no tratamento são os 180 dias (6 meses pós transplante), que é quando eu tomo grande parte das vacinas e paro de tomar os imunossupressores. E assim minha imunidade ficará melhor e a vida vai voltando ao "normal"! Vamos que vamos! Que eu tô vencendo a maior batalha da minha vida! E o que vai ficar depois de tudo isso é um grande aprendizado. A vida com mais cor, mais alegria e muita, mas muita gratidão!".

Fabiana Justus descobriu a leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano. Ela passou por sessões de quimioterapia e ficou alguns meses internada até realizar o transplante de medula óssea. Ao se recuperar do procedimento, ela recebeu alta hospitalar, mas segue indo ao hospital algumas vezes por semana.

A influencer é filha do empresário e apresentador Roberto Justus com Sacha Chryzman. Ela é mãe de três crianças: Chiara, Sienna e Luigi, frutos do casamento com Bruno D'Ancona.

Fabiana Justus dispensou a peruca

Há poucos dias, Fabiana Justus compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento contra o câncer, optando por exibir sua cabeça raspada.

Uma das perguntas foi sobre o uso da peruca, com a qual ela já havia dito que não se adaptou. Ao invés do acessório, a influenciadora aposta em lenços e turbantes. "Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem COM peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.