Quem é o marido de Eliana? Conheça Adriano Ricco

Eliana está na Globo e o marido dela também! Saiba mais sobre Adriano Ricco, o eleito da apresentadora e pai da filha caçula dela

A apresentadora Eliana encara um novo desafio em sua carreira ao assinar o contrato com a Globo depois de sair do SBT. Com isso, ela vai trabalhar na mesma empresa que o seu marido, o diretor Adriano Ricco. Que tal saber mais sobre ele? Continue lendo:

O diretor Adriano Ricco é formado em jornalismo e filho do colunista Flávio Ricco, que escreve sobre entretenimento no site R7. Ele iniciou sua carreira na TV em 1997 ao ser assistente de produção na TV Manchete.

Em sua trajetória profissional, Ricco passou pela RedeTV, Band e Record TV antes de ir para a Globo no ano de 2007. Ele já trabalhou nos programas Domingão, Caldeirão e The Masked Singer Brasil, e também fez as coberturas do carnaval e do Criança Esperança. Hoje em dia, ele é diretor do Altas Horas.

Eliana e Adriano começaram a namorar em 2014 após se conhecerem por meio de amigos em comum. Eles são pais de uma menina, chamada Manuela. O diretor é muito discreto com sua vida pessoal e só aparece em raras fotos compartilhadas pela esposa nas redes sociais.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Eliana fala sobre a ida para a Globo

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo e já fez o seu primeiro compromisso na emissora. Ela foi entrevista pela equipe do Fantástico e contou alguns detalhes sobre a nova fase de sua carreira após ficar no SBT por 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, alguns trechos da conversa dela foram divulgados pela emissora. Eliana contou que está emocionada em fazer uma mudança profissional aos 50 anos. “Que coisa bonita. É lindo de ver”, contou ela. Inclusive, ela contou que sente um frio na barriga apesar de toda a sua experiência. “Não posso fingir costume, estou feliz demais”, declarou.

Em outro momento, a apresentadora comentou sobre o seu sucesso com os telespectadores. “Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”, declarou.