Isadora Cruz surge loiríssima para interpretar nova personagem. Veja!

A atriz Isadora Cruz apareceu com um novo visual nas redes sociais. A mudança aconteceu por conta do próximo trabalho da artista

Isadora Cruz, que ficou famosa ao interpretar a médica Candoca em Mar do Sertão, novela exibida pela Rede Globo em 2022, já está escalada para Volta PorCima, próxima novela das 19h da Globo. E para isso, a atriz fez uma mudança radical em seu visual.

Apesar de Isadora ter tentado preservar o novo visual, Claudia Souto deu um spoiler nas redes sociais. A autora da trama compartilhou em sua conta no Instagram uma foto da reunião do elenco e no canto da imagem é possível ver Isadora com os cabelos ondulados e loiros.

"É sempre uma emoção intensa! E que time é esse? Elenco dos sonhos. As feras reunidas na foto na leitura do primeiro capítulo, e tem mais gente incrível que entra depois. Hoje começam as gravações de Volta Por Cima. Deus abençoe a todos nós: elenco, direção, produção, times das áreas criativas, efeitos, pós, meu time de autores, pessoal dos Estúdios... Acelera e vai", escreveu Claudia na legenda da publicação.

Na trama, Isadora dá vida à Roxelle, que conquistará o coração de Chicão (Amaury Lorenzo) após o término do noivado dele com Madá (Jéssica Ellen). A novela também conta com nomes de peso no elenco, como Viviane Araujo, Betty Faria, Juliano Cazarré, entre outros.

Recentemente, Isadora Cruz precisou ser internada às pressas e usou as suas redes sociais para fazer um alerta aos fãs. No Instagram, a artista postou algumas fotos em que aparece em um hospital de São Paulo, e contou que foi parar no hospital após sentir uma dor muito forte, a ponto de não conseguir nem andar.

Ao ser internada, Isadora descobriu que estava com pielonefrite. "Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", começou ela.

A atriz, então, fez um alerta. "O nosso corpo fala e com a rotina muito corrida, às vezes ignoramos essas mensagens tão importantes e que são verdadeiramente vitais. Peço que fiquem atentas a todos os sinais que o seu corpo apresentar, que investiguem a fundo o que estão sentindo e que façam urocultura e hemograma pelo menos duas vezes por ano para que não passem por isso que passei", pediu.