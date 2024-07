Isis Valverde abre álbum de fotos com o filho e declara: "Que orgulho"

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar registros de viagem com o filho, Rael, e aproveitou para se declarar ao pequeno; veja

Nesta quarta-feira, 3, Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos na companhia do filho, Rael, de cinco anos. O pequeno é fruto do antigo relacionamento da atriz com André Resende.

"Mamãe ama sua companhia, meu filho. Que orgulho ver esse menino lindo que você está se tornando", declarou Isis na legenda da publicação.

No último ano, a noiva de Marcus Buaiz fez uma reflexão sobre a maternidade. "Adoro ser mãe, mas também adoro viver outras coisas. Tudo coexiste. É uma conquista sair para trabalhar, estudar e saber que ele está sendo bem cuidado e ficar em paz que isso aconteça longe de mim também", afirmou.

Vale lembrar que Isis foi casada com André Resende entre os anos de 2018 e 2022. Em junho de 2023, a artista assumiu o romance com Marcus Buaiz e eles ficaram noivos em dezembro do mesmo ano. Já Marcus, teve um casamento de 17 anos com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo, com quem teve os filhos José Marcus, de 12 anos de idade, e João Francisco, de dez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde curte passeio no shopping com o filho, Rael

Na segunda-feira, 1º, Isis Valverde aproveitou o tempo livre e curtiu um passeio com o filho Rael, de cinco anos, fruto do seu antigo relacionamento com André Resende. A dupla foi fotografada em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a atriz optou por um macacão preto com um cinto para dar um toque final na produção. Isis não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos e passeou de mãos dadas com o pequeno enquanto falava ao celular. Rael estava usando uma blusa de moletom preta e uma calça estampada. Confira os registros clicando aqui!