Isis Valverde curte passeio no shopping com o filho Rael

Isis Valverde aproveitou o tempo livre e curtiu um passeio no shopping ao lado do filho Rael, de 5 anos, fruto do seu relacionamento com André Resende

Nesta segunda-feira, 1º, Isis Valverde aproveitou o tempo livre e curtiu um passeio com o filho Rael, de cinco anos, fruto do seu antigo relacionamento com André Resende. A dupla foi fotografada em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a atriz optou por um macacão preto com um cinto para dar um toque final na produção. Isis não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos e passeou de mãos dadas com o pequeno enquanto falava ao celular. Rael estava usando uma blusa de moletom preta e uma calça estampada.

O último trabalho da famosa foi no filme Ângela, em que ela interpretou a personagem título Ângela Diniz.

Isis foi casada com André Resende entre 2018 e 2022. Em junho de 2023, a artista assumiu o romance com Marcus Buaiz e eles ficaram noivos em dezembro do mesmo ano. Marcus teve um casamento de 17 anos com Wanessa Camargo, com quem teve os filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de dez.

Recado

Recentemente, João Francisco, filho mais novo de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, fez aniversário e Isis Valverde fez questão de mandar um recado para o enteado. Em seu Instagram Stories, a famosa postou uma foto em que aparece ao lado do aniversariante.

"Parabéns, João! Amamos ter você em nossas vidas. Tia Isis está com saudade", falou a atriz sobre estar sentindo falta do jovem e gostar muito de tê-lo em momentos ao lado de Rael.