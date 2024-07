Internauta alerta Gretchen sobre marido e cantora rebate

Um internauta alertou Gretchen sobre uma possível traição do marido Esdras de Souza e a cantora fez questão de rebater nas redes sociais

Gretchen já mostrou diversas vezes que não tem papas na língua nas redes sociais e agora não foi diferente. Após Esdras de Souza compartilhar uma foto em que aparece com a cantora na praia, uma internauta deu em cima do artista e alertou Gretchen.

"Maria Odete, com essa última foto, a mulherada vai ficar de olho no seu marido! Estou te avisando", comentou a seguidora na publicação. Gretchen fez questão de responder e afirmou que não corre nenhum risco de ser traída.

“Não tem problema, pode até (ficar de olho), mas ele só tem olhos para mim, porque conosco não é só a beleza física que conta. Temos uma história profunda e verdadeira juntos”, comentou ela. Em seguida, Gretchen garantiu que confia em si mesma. “E, ainda por cima, somos blindados pelos espíritos da floresta. Por isso, podem olhar, desejar e até querer ele. Mas tenho certeza de que ele não vai querer outra. O que eu faço, ninguém faz”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esdras De Souza (@esdrasdesouza)

Antes e depois

Recentemente, Esdras de Souza, marido de Gretchen, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar a mudança em sua aparência nos últimos anos. Nos stories do Instagram, o artista comparou fotos de antes e depois de seu visual.

Nas imagens, a mudança no cabelo dele chamou a atenção. Esdras estava com uma calvície acentuada e resolveu a questão ao fazer um implante capilar. Agora, ele apresenta um maior volume de fios na cabeça e surpreendeu ao comparar as fotos antigas e atuais.

"Evolução é necessária. Estou muito feliz com todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Minha gratidão a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré e, em especial, à minha amada esposa", disse ele na postagem.

Gretchen e Esdras de Souza se casaram em 2020.