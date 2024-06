Marido de Gretchen choca ao mostrar antes e depois do cabelo

Marido de Gretchen, Esdras de Souza compara fotos antigas e atuais para mostrar a mudança em sua aparência, mas o cabelo roubou a cena

Marido da cantora Gretchen, o saxofonista Esdras de Souza surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar a mudança em sua aparência nos últimos anos. Nos stories do Instagram, ele comparou fotos de antes e depois de seu visual.

Nas imagens, a mudança no cabelo dele chamou a atenção. O artista estava com uma calvície acentuada e resolveu a questão com o implante capilar. Agora, ele apresenta um maior volume de fios na cabeça e surpreendeu ao comparar as fotos antigas e atuais.

"Evolução é necessária. Estou muito feliz com todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Minha gratidão a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré e, em especial, à minha amada esposa", disse ele.

Vale lembrar que Gretchen e Esdras estão juntos desde 2020.

Gretchen rebate crítica sobre seu marido

A cantora Gretchen rebateu críticas ao seu marido, o saxofonistas Esdras de Souza. Em uma interação nas redes sociais, ela viu um comentário maldoso sobre a sexualidade do seu marido e fez questão de rebater.

Um usuário fez uma insinuação sobre o casamento deles. “Quem é o macho desse casal?”, questionou. E ela respondeu: “Zé Ruela, te desafio a falar isso na minha frente! Ele deve estar querendo conhecer a masculinidade do meu marido. Garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar faltando em você”.