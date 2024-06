Carol Dantas se encanta com atitude fofa da filha de Neymar: "Esperta"

A pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, mandou um beijo para a influencer Carol Dantas, ex de seu pai, durante uma videochamada

A pequena Mavie, de 8 meses, filha de Neymar e Bruna Biancardi, chamou a atenção ao mandar um beijo para a influencer Carol Dantas, ex de seu pai, durante uma videochamada. Vale lembrar que Carol é mãe de Davi Lucca, de 12 anos, o filho mais velho do jogador.

O registro foi publicado por Adenacia Anastacia, que é uma amiga de Bruna. O grupo estava em uma chamada de vídeo com Carol e Mavie também quis interagir. E a tentativa da pequena de mandar um beijo provocou risadas tanto em Carol quanto em Adenacia Anastasia, amiga dela e de Bruna Biancardi.

"Ela está querendo vir correndo pra Barcelona me ver, gente. Ela está cada dia mais esperta, Bruna", falou Carol Dantas ao ver a bebê, que já está ficando em pé sozinha. Segundo informações do portal Quem, a bebê estava vestida com um look da grife de luxo da Fendi, avaliado em US$ 490 (mais de R$ 2,7 mil conforme a cotação do dia).

Mavie em videochamada com Carol Dantas (Reprodução/Instagram)

Planejada ou não? Amigas de Bruna Biancardi falam sobre a gravidez dela

Recentemente, a influenciadora digital Bruna Biancardicontou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com um internauta questionando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles.

E as amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outro momento, um internauta quis saber se Bruna tem preenchimento labial e as amigas negaram. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, afirmou uma amiga. E a outra completou: “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”.