Sonia Abrão opina sobre entrada de Eliana na Globo: 'Não está à altura'

A apresentadora Sonia Abrão criticou a contratação de Eliana na TV Globo e disse esperar que a escolha de programas para a artista apresentar seja algo temporário

Sonia Abrão teceu críticas intensas à contratação de Eliana na TV Globo em decorrência da escolha de programas feitos pela emissora para a grande estreia da artista como apresentadora. A ex-apresentadora do SBT estará em dois programas do grupo, o Saia Justa, da GNT, e o TheMasked Singer, como foi revelado em entrevista ao Fantástico. No entanto, a jornalista opinou insatisfeita com a seleção, apontando que os programas não estão "à altura de Eliana".

Vale lembrar, que Sonia sempre teve uma opinião contra a saída de Eliana da antiga emissora, apesar de dizer que respeita a decisão: "Juntaram tudo isso, mas não está à altura fo que Eliana representa na televisão brasileira, não está à altura da repercussão e da importância que ela tinha na programação do SBT", declarou Sonia durante a exibição do A Tarde É Sua, programa apresentado por ela na Rede TV, nesta segunda-feira, 1º.

Em seguida, a jornalista ainda reforçou sua opinião contra a entrada de Eliana na Globo e apontou que a apresentadora ter aceitado isso foi um equívoco: "A maneira em que a Globo resolveu jogar a Eliana no ar e ela ter concordado com isso, o que é direito dela, com o que ela está feliz, eu acho, particularmente, equivocado. Não está à altura dela ainda", disse ainda.

Além disso, a apresentadora ainda apontou que espera que a decisão da TV Globo não seja definitiva, mas sim uma forma de estudar melhores possibilidades de alocar Eliana na grade de programas da emissora: "O medo é que fique bom para a Globo assim e assim ficar para Eliana também", concluiu.

A chegada de Eliana na Globo

Eliana foi recebida na TV Globo com uma entrevista exclusiva para o Fantástico, três dias depois dela anunciar oficialmente que estaria deixando o SBT, onde passou cerca de 15 anos comandando uma porgrama de auditório. No Saia Justa, Eliana irá dividir o comando com Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, enquanto, substituirá Ivete Sangalo como apresentadora do Masked Singer.

Recentemente, feliz pela nova colega de trabalho, Ivete deu as boas vindas a Eliana com uma publicação nas redes sociais: "Eu sei o quanto esse momento é seu, de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV", escreveu a cantora.